Mascara, rouge à lèvres, bronzer… Voici les bonnes affaires maquillage en solde

La période des soldes est l’occasion de se faire plaisir à prix doux, alors autant en profiter pour revoir les essentiels de sa trousse à maquillage ! On a sélectionné pour vous les meilleurs deals.

Depuis le mercredi 22 juin, nos e-shops beauté préférés proposent de nombreuses promotions dans le cadre des soldes d’été 2022, et le maquillage n’est pas en reste ! Poudres de soleil, palettes de fards à paupières ou encore rouges à lèvres, il y en a pour tous les goûts et pour tous les besoins.

Pour vous aider à vous y retrouver dans la jungle des petits prix, on a dégoté pour vous les meilleures offres. De rien !

Palette teint et yeux Euphoria de Nars

Parfaite pour les vacances, cette jolie palette signée Nars contient huit ombres à paupières aux finis satinés, mats et pailletés, ainsi que trois poudres illuminatrices pour le visage. Ses teintes chaudes et lumineuses en font l’accessoire beauté idéal de cet été.

Retrouvez la Palette teint et yeux Euphoria de Nars, 27,50€ au lieu de 55€

Rouge à lèvres Rouge Velvet The Lipstick de Bourjois

Ce rouge à lèvres mat allie couleur intense et texture crémeuse pour un maquillage à la fois longue tenue et confortable. Son applicateur en forme de goutte permet une application précise, facile et rapide de la couleur sur les lèvres.

Retrouvez le Rouge à lèvres Rouge Velvet The Lipstick de Bourjois, 7,25€ au lieu de 14,50€

Highlighter Mary Lou Manizer de The Balm

Adoré des beauty addicts, l’highlighter poudre Mary Lou Manizer de The Balm n’a pas son pareil pour illuminer le visage. Sa teinte champagne flatte un grand nombre de carnations et sa texture poudre fondante permet d’obtenir un glow plus vrai que nature.

Retrouvez l’Highlighter Mary Lou Manizer de The Balm, 15,30€ au lieu de 25,50€

Mascara Monsieur Big de Lancôme

Le mascara star Monsieur Big de Lancôme offre un volume XXL en un seul geste. Sa formule riche en pigments ultra noirs gaine les cils sans aucun effort et leur procure de l’intensité pendant 24H.

Retrouvez le Mascara Monsieur Big de Lancôme, 20,30€ au lieu de 29€

Palette yeux Granit Rose d’Yves Rocher

Inspirée par la Côte de granit rose en Bretagne, cette palette de quatre fards à paupières contient une harmonie de teintes allant du rose gold au bordeaux. Ces ombres aux couleurs intenses présentent des finis mats, nacrés et métalliques, ainsi qu’une texture crémeuse facile à travailler.

Retrouvez la Palette pour les yeux Granit Rose d’Yves Rocher, 9,95€ au lieu de 19,90€

Poudre bronzante Dior Forever Natural Bronze de Dior

Très chic, la poudre bronzante signée Dior fusionne avec la peau pour une mine ensoleillée sans effet de matière.

Retrouvez la Poudre bronzante Forever Bronze de Dior, 38,49€ au lieu de 54,99€

Palette pour le visage Extra Dimension de MAC

Cette palette pour le visage contient quatre teintes irisées et inédites de blush et highlighter. Chaque teinte liquide-poudre offre des reflets prismatiques conçus pour sculpter et mettre en valeur le visage pour un fini ultra lumineux.

Retrouvez la Palette visage Extra Dimension de MAC, 27€ au lieu de 45€

