10 produits de soin soldés qui font du bien à la peau et au porte-monnaie

C’est déjà l’heure de la deuxième démarque des soldes. Et si on faisait un petit tour ensemble des affaires immanquables en matière de soin du visage, du corps et des cheveux ? Let’s go !

Les produits de soin sont souvent les plus onéreux parmi ceux que propose l’industrie de la beauté. Heureusement pour nous, il y a les soldes ! Encore faut-il mettre la main sur des cosmétiques qui en valent vraiment la peine. Voici ceux que l’on a repérés pour vous et le bien de votre porte-monnaie !

Disques peeling éclat de Sephora Collection

Afin de créer une micro-exfoliation quotidienne de la peau (et ainsi obtenir de l’éclat), Sephora Collection a pensé à une solution toute simple : les disques imbibés. Faciles à utiliser et hygiéniques, ces derniers sont formulés avec 99% d’ingrédients d’origine naturelle et un actif phare : de l’acide glycolique.

Découvrez les disques peeling éclat de Sephora Collection à 2,99€ au lieu de 5,99€

Masque pour les lèvres à la mélatonine de Milk Makeup

Pour permettre aux lèvres dont la peau est fine et fragile de ne pas craqueler, Milk Makeup a pensé à un masque ultra riche contenant de la mélatonine. Le but ? Permettre à l’épiderme de se régénérer, de calmer les sensations d’inconfort et de s’hydrater.

Découvrez le masque pour les lèvres à la mélatonine de Milk Makeup à 14,70€ au lieu de 21€

Kit hydratation et éclat de Aime Skincare

Parce que la beauté vient aussi de l’intérieur, la marque Aime Skincare a pensé à un kit de soin complet contenant son best seller : le french glow aka des gélules capables de combattre le stress oxydatif et de donner de l’éclat, accompagnées d’une crème hydratante légère. Un beau combo.

Découvrez le kit d’hydratation et éclat de Aime Skincare à 46,20€ au lieu de 66€

Exfoliant illuminateur de teint de Bybi Beauty

Formulé avec 100% d’ingrédients d’origine naturelle (ce qui est plutôt rare), vegan et cruelty free, ce gommage a tout pour lui. En exfoliant la peau de façon douce, il lui permet de réveiller son éclat, sans bousculer ou abîmer sa barrière hydrolipidique pour autant.

Découvrez l’exfoliant illuminateur de teint de Bybi Beauty à 19,60€ au lieu de 28€

Duo purifiant + réparateur de Briogeo

Un masque pour réparer profondément les pointes, accompagné d’un gommage au charbon actif et à l’huile de coco pour le cuir chevelu… La marque Briogeo a fait fort avec ce duo de soins hypercomplémentaires.

Découvrez le coffret soin cheveux purifiant et réparateur de Briogeo de 46,20€ au lieu de 66€

Coffret soin visage de Kiehl’s

Les deux produits chouchous de Kiehl’s sont réunis dans un seul et même coffret. Il s’agit bien évidemment du contour des yeux à l’avocat dont la formule hydrate la peau si fragile du contour des yeux, et l’Ultra Facial Cream dédiée aux épidermes déshydratés. Que demander de plus ?

Découvrez le coffret de soin visage de Kiehl’s, 34,93€ au lieu de 49,90€

Après-soleil naturel de Respire

L’été est bien là. Pour pouvoir prolonger votre bronzage tout en calmant la peau de l’inflammation créée par le soleil, Respire a imaginé un après-soleil léger et frais. Comme tous les produits de la marque, ce dernier est distribué à tout petit prix et sa formule est composée à 98% d’ingrédients d’origine naturelle.

Découvrez l’après-soleil naturel de Respire à 7€ au lieu 14€

Coffret de soins hydratants à la rose de Fresh

Dans ce coffret proposé par Fresh vous pourrez retrouver un sérum enrichi à l’huile de rose ainsi qu’une crème super hydratante grâce à un duo d’acides hyaluroniques et aux extraits de Rose de Damas qu’elle contient.

Découvrez le coffret de soins hydratants à la rose de Fresh à 46,20€ au lieu de 66€

Coffret de soin Blond Parfait de Moroccanoil

Parce que c’est l’été et que vos cheveux blonds feront peut-être face au chlore, au soleil, au sable et aux sels marins, la marque Moroccanoil a concentré dans un seul et même coffret un shampoing et un après-shampoing violet, ainsi qu’un traitement sur cheveux secs pour pouvoir obtenir de jolis reflets tout en maintenant l’hydratation des cheveux.

Découvrez le coffret de soin Blond de Moroccanoil à 19,60€ au lieu de 28€

Kit nettoyant soin Devacurl

Pour que les cheveux bouclés, frisés et crépus puissent rester parfaitement hydratés, Devacurl a rassemblé 3 soins hyper pointus dans un seul et même kit. De quoi passer un été au calme !

Découvrez le kit nettoyant de soin de Devacurl 32,20€ au lieu de 46€

À lire aussi : 10 bons plans beauté à shopper chez Sephora pendant les soldes

Crédits de l’image de une : @Francesca Grima