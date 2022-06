10 bons plans beauté à shopper chez Sephora pendant les soldes

Aujourd’hui signe le tout premier jours des soldes d’été 2022 ! Et si dénicher de jolies pièces mode est notre priorité (toute proportion gardée), il existe aussi de très très bonnes affaires au rayon beauté. Regardez un peu tout ce qu’on a trouvé !

-20%, -30% ou carrément à -50%… Les soldes ont commencé chez Sephora aka le temple de la beauté. Vous cherchez les meilleures affaires en termes de parfums, de produits de soin ou de make up ? Laissez-nous vous montrer ce que l’on a trouvé de sympa.

Palette de fards à paupières Mercury Retrograde D’Huda Beauty

Avec cette palette totalement lunaire, Huda Beauty a voulu séduire les adeptes des looks beauté sensationnels d’Euphoria. Ici, les couleurs flashy et profondes se mêlent aux nuances ultra pailletées pour créer le mix and match parfait.

Découvrez la palette de fards à paupières Mercury Retrograde d’Huda Beauty à 47,60€ au lieu de 68€

Fond de teint fluide Couvrance Dior Backstage

S’il est rare de voir des basiques aux rayons des soldes, on a été agréablement surprises de constater que le fond de teint fluide Couvrance de Dior Backstage aka, le meilleur produit à la couvrance légère, faisait partie des produits remisés. Une aubaine à ne pas rater.

Découvrez le fond de teint fluide Couvrance de Dior Backstage à 29,40€ au lieu de 42€

Kit No Blemish Expert de Sephora Collection

Sephora Collection a intégré à son coffret anti-imperfections des soins hyper performants de différentes marques que l’on peut retrouver sur le marché. Pixi, Clinique, The Ordinary, Huda Beauty, Mario Bandescu ou encore Peace Out… Le géant de la beauté a rassemblé ce qui se faisait de mieux en la matière… Tremblez pustules !

Découvrez le kit No Blemish Expert de Sephora Collection à 27,93€ au lieu 39,90€

Coffret Kenzo Flower de Kenzo

A-t-on vraiment besoin de présenter le parfum Kenzo Flower ? Iconique, ce dernier est vendu pour les soldes dans un coffret rassemblant un flacon de 100ml, un autre de 15 (pour les voyages) et un lait pour le corps de 75ml. De quoi embaumer toute une pièce sans effort.

Découvrez le coffret Kenzo Flower de Kenzo à 95,20€ au lieu de 136€ les 100ml

Coffret de soins cheveux et corps Drunk Elephant

La marque Drunk Elephant est arrivée chez Sephora il y a peu. Et quelle découverte ! Très pointue, cette dernière a mis en place, pour les soldes, un coffret de soins cheveux et corps qui vous permettra de passer un moment avec vous même en vous chouchoutant de la tête aux pieds.

Découvrez le coffret de soins cheveux et corps de Drunk Elephant à 91€ au lieu de 130€

Highlighter Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury

S’il ne devait rester qu’un highlighter, ce serait lui. Et pour cause, le Flawless Filter de Charlotte Tilbury est une vraie star sur les réseaux sociaux. Et si sa réputation la précède c’est parce que son efficacité est sans pareille pour révéler le glow de toutes les peaux tout en faisant office de base de maquillage. Un produit à tout faire qui fait son job à la perfection.

Découvrez l’highlighter Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury à 30,10€ au lieu de 43€

Crème hydratante visage à la vitamine C de Ren Clean Skincare

Vous voulez de l’éclat ? Voilà le produit qu’il vous faut ! Et il est signé Ren Clean Skincare aka l’une des marques les plus clean du beauty game. Formulée avec de la vitamine C, cette dernière reste douce pour la peau et vous permet d’obtenir le glow dont vous rêvez tout en luttant contre les agressions extérieures du quotidien comme la pollution. Comment ? Grâce à des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Découvrez la crème hydratante visage à la vitamine C de Ren Clean Skincare à 21€ au lieu de 43€

Lotion exfoliante Clear Start

Si vous ne connaissez pas encore la marque Clear Start imaginée pour la clientèle jeune de Dermalogica, voici un bon moyen de la découvrir via une lotion exfoliante soldée ! Cette dernière, permet de lisser le grain de peau, de nettoyer les pores et d’obtenir de l’éclat en appliquant deux petites gouttes de produit sur un coton (réutilisable de préférence). Et les résultats sont là !

Découvrez la lotion exfoliante de Clear Start à 18,90€ au lieu de 27€

Coffret La Petite Robe Noire de Guerlain

Parce que la Petite Robe Noire fait partie des parfums les plus vendus en France, on s’est dit qu’un coffret soldé pouvait vous faire plaisir ! Ce dernier comprend, un parfum de 50ml, une miniature de 5ml et un lait corps de 75ml. De quoi se faire plaisir !

Découvrez le coffret La Petite Robe Noire de Guerlain à 60,90€ au lieu de 87€ les 50ml

Coffret Nomade de Chloé

Last but not least : le coffret Nomade de la maison Chloé. Ce dernier est composé d’une eau de parfum de 50ml et d’un lait pour le corps de 100ml. Des tailles standards qui vous permettront d’être tranquille tout l’été !

Découvrez le coffret Nomade de Chloé à 71,40€ au lieu de 102€

Crédits de l’image de une : @Johanne Kristensen via Unsplash