Que contient la mystérieuse lettre écrite par Elizabeth II ?

Écrite en 1986 de la main de la reine, le contenu de cette lettre ne pourra être connu qu’en 2085. Mais qu’y a-t-il dedans ?

Retour en 1986. À cette époque, la reine Elizabeth, décédée le 8 septembre dernier, est en voyage officiel en Australie. Lors d’une étape à Sydney, elle se rend au Queen Victoria Building, magnifique immeuble construit sous le règne de son aïeule, la reine Victoria.

Un immeuble, une inauguration et une lettre

En novembre 1986, après de grandes rénovations — le bâtiment avait été construit au XIXe siècle et méritait quelques travaux, il pouvait rouvrir de nouveau au public, le tout en grande pompe, en présence de la reine.

C’est à cette occasion qu’elle a décidé d’écrire une lettre à la main, avec « la consigne stricte de ne pas l’ouvrir avant 2085 » comme le rapporte le Daily Mail.

Mais que contient cette lettre ? Personne ne le sait, pas même l’entourage proche de la reine. Encadrée à l’intérieur d’une vitrine dans une zone restreinte de l’immeuble, seules les instructions de la monarque sont visibles. On peut y lire, sous forme manuscrite, à l’attention du « Très honorable lord-maire de Sydney, Australie » :

Bonjour. Le jour que vous choisirez de l’an 2085, veuillez ouvrir cette enveloppe et transmettre aux citoyens de Sydney le message que je leur adresse.

Capture d’écran du Daily Mail

Si ça se trouve, la lettre contient la recette de cuisine du pudding, ou bien peut-être que dedans, la reine avoue qu’elle fait partie des Daft Punk, ou bien qu’elle est communiste et qu’elle n’a jamais osé l’avouer, ou qu’elle déteste le thé ou le pudding, ou qu’en fait, elle est team chats et que les corgis, ça la gave. Tout est possible.

En attendant 2085, le mystère va perdurer encore quelques décennies, et on sera probablement toutes et tous morts ou presque avant de savoir ce qu’il y a vraiment dans cette fameuse lettre…

Crédit photo image de une : capture d’écran YouTube hellomagazine