Qatar 2022 : carton jaune pour les joueurs qui oseront porter le brassard « One Love »

La Fifa a menacé de sanctions les capitaines qui souhaiteraient porter ce brassard en soutien aux LGBT et contre toutes les formes de discriminations. Une manifestation de plus de sa complaisance avec le système qatari.

1-0 pour la Fifa, mais quel match nul ! La Fédération anglaise (FA) de football a publié un communiqué, ce lundi 21 novembre, au nom de l’équipe de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Suisse et du Pays de Galles. Elle annonce que sous la pression de la Fédération Internationale de Football (Fifa), les capitaines de ces équipes ne porteront pas le brassard « One Love » qu’ils souhaitaient arborer en soutien, entre autres, à la communauté LGBTQI+, lors de la Coupe du monde au Qatar. « La Fifa a été très claire : elle imposera des sanctions sportives si nos capitaines portent ces brassards sur le terrain », a déclaré la FA dans son communiqué relayé par le Telegraph. Ses signataires se disent « très frustrés » par cette décision qu’ils jugent « sans précédent ». Certains auront pourtant essayé de tenir tête à la Fédération jusqu’au bout.

Le brassard de l’UEFA mis au ban

Le 21 septembre, sous l’impulsion de l’UEFA, l’instance européenne du foot, huit fédérations (l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le pays de Galles et la Suisse) avaient adressé à la Fifa leur souhait de voir leur capitaine respectif porter, lors de la Ligue des nations et du Mondial qatari, un brassard agrémenté d’un cœur aux multiples couleurs sur lequel il est écrit « One Love ». Une façon d’afficher leur soutien à la communauté LGBTQI+, mais aussi contre toutes les formes de discriminations. Rappelons qu’au Qatar, l’homosexualité est un crime passible de sept ans de prison, voire de la peine de mort si la personne concernée est de confession musulmane. Rappelons aussi que des milliers d’ouvriers, pour beaucoup sans papiers, sont morts sur les chantiers de construction des stades et autres infrastructures spécialement érigées pour le mondial.

Couard comme un Français

Face à la requête des fédérations européennes, la Fifa est longtemps restée muette. La France, par le biais de son capitaine Hugo Lloris, avait finalement cédé la première, le joueur ayant déclaré qu’il ne porterait pas le brassard pour « respecter la culture du Qatar ». Voilà pour le courage à la Française. Samedi 19 novembre, veille du lancement du mondial au Qatar, la Fifa a finalement manifesté son refus en présentant ses propres brassards, faisant automatiquement du brassard « One Love » un équipement non réglementaire et exposant ainsi les joueurs qui le porteraient à des sanctions. Mais les fédérations européennes avaient tenu bon. « Nous étions prêts à payer les amendes qui s’appliqueraient normalement en cas d’infraction à la réglementation sur les équipements et nous étions fermement décidés à porter le brassard, a déclaré la FA dans son communiqué. Cependant, nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans une situation où ils risquent de recevoir un carton jaune ou même d’être obligés de quitter le terrain. »

Les « grandes causes » de la Fifa

Les brassards présentés par la Fifa ont pour objectif, selon la circulaire adressée aux fédérations nationales, de défendre « des grandes causes universelles ». Pour chaque journée de matchs, un brassard arborant un message différent, en anglais, sera donc porté par les capitaines, tels que : « Football unites the world » (comprenez : le football unit le monde), « Save the planet » (Sauvez la planète), « Protect children » (Protégez les enfants), « Education for All » (L’éducation pour tous), « No discriminations » (Pas de discriminations) et « Be active » (Soyez actifs). Des messages dignes d’un discours de Miss Univers, tout beaux et très gentils, mais extrêmement consensuels. Surtout, qu’ont-ils de plus que le brassard « One Love » ? Rien, si ce n’est d’afficher au bras des joueurs le despotisme de la Fifa.

Visuel de Une : Unsplash / Anastasiia Chepinska