Qatar 2022 : les compagnes de l’équipe anglaise séjourneront sur un paquebot de luxe… mais seules

Faute de place dans les hôtels et de logements qui pourraient les accueillir, les WAGs (« Wifes And Girlfriends », comprenez les femmes et les petites amies) passeront le mondial de football sur un luxueux navire. Le hic ? Leurs joueurs de compagnons ne seront, eux, pas les bienvenus pour profiter des 13 restaurants et des 30 bars et cafés (rien que ça).

Décidément, pour la prochaine coupe du monde de football, le Qatar ne fera rien comme les autres. On ne compte plus les absurdités organisationnelles et écologiques générées à l’occasion de la rencontre mondiale qui démarre le 20 novembre. Mais en voici une de plus. Le journal anglais The Mirror a révélé, le 4 novembre, les conditions d’accueil particulières dans lesquelles seront logées les compagnes des joueurs de l’équipe anglaise. Les WAGs, comme elles sont appelées au Royaume-Uni, séjourneront sur un paquebot de luxe. S’agit-il d’un traitement de faveur ? Non, il semble que les organisateurs du mondial aient réservé le MSC World Europa pour le tournoi afin de compenser le manque d’hôtels et de logements dans le pays.

L’accès au paquebot interdit aux joueurs

Loin du tumulte, les WAGs vont peut-être cependant gagner au change : un escalier de cristal, un service de majordome complet, 13 restaurants à bord, 6 piscines, 14 bains à remous, 30 bars et cafés… pour accueillir finalement très peu de personnes. Le paquebot, estimé un milliard de livres, fait dans la démesure. Seul hic, l’accès sera interdit à leurs conjoints. Il semblerait que cette mesure ait été prise pour préserver les Three Lions du Covid. Les joueurs anglais seront donc hébergés à l’hôtel Souq Al Wakra, à Doha. Dans ces conditions, on a l’audace de se demander s’il n’aurait pas mieux valu que les WAGs restent à la maison. On dit ça…

Visuel de Une : Unsplash / Anthony Metcalfe