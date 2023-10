Affaire Stéphane Plaza : deux anciennes compagnes portent plainte pour violences conjugales

Suite aux accusations publiées dans l’enquête de Mediapart, deux plaintes ont été déposées à l’encontre de l’animateur star de M6 par ses anciennes compagnes.

Après les révélations de Mediapart concernant les accusations de violences conjugales, les procédures judiciaires se multiplient contre Stéphane Plaza.

Deux plaintes visent désormais l’animateur star de M6, a révélé le journal d’investigation mardi 24 octobre. Elles ont été déposées pour « violences par conjoint » par deux de ses anciennes compagnes, tandis que lui nie toute forme de violence.

Les victimes de Stéphane Plaza affirment avoir été menacées de mort et d’intimidation

Dans les témoignages recueillis par Mediapart fin septembre dernier, l’une de ses ex-compagnes, Jade (dont le prénom a été modifié), a révélé qu’une fois, l’animateur aurait attrapé sa main et lui aurait tordu les doigts, provoquant une « fracture de l’annulaire avec arrachement osseux ». À un autre moment, il l’aurait plaquée contre un mur, avec « son avant-bras en travers de sa gorge ». Il lui aurait asséné un coup de poing à l’épaule, qui l’aurait fait tomber à la renverse. Tandis que deux autres, Éva et Julia (les prénoms ont également été modifiés), témoignent d’avoir subi des menaces de mort pour la première, et de multiples intimidations pour la seconde.

Dans la foulée de la publication de l’enquête, Stéphane Plaza avait démenti l’ensemble des faits. Un communiqué, publié par ses avocats le même jour, dénonçait « des accusations diffamatoires et injurieuses » envers l’animateur, et précisait que leur client avait porté plainte contre les femmes concernées « pour harcèlement et cyberharcèlement ».

Stéphane Plaza toujours mis à l’honneur sur M6

Après les révélations de Mediapart, le groupe M6 avait annoncé sur X (anciennement Twitter), l’ouverture d’une enquête interne. Pour autant, les émissions présentées par Stéphane Plaza sont toujours à l’antenne, et la chaîne n’a pas remis en question la diffusion, le 10 octobre, d’un documentaire produit par Stéphane Plaza et qui évoque la relation entre Stéphane Plaza et son père.

Par ailleurs, Karine Le Marchand autre vedette de la chaîne, a, dans les colonnes de Paris Match pris la défense de son confrère. Le tout remettant en doute les témoignages des femmes qui l’accusent de violences conjugales : « À la limite, c’est un goujat mais je ne l’ai jamais vu violent », a-t-elle déclaré. Comme quoi, sa réhabilitation est déjà en marche.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.