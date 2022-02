Pourquoi la Moon Boot a envahi TikTok

Réputé pour être un sport de personnes riches, le ski inspire souvent la mode de luxe qui habille les stars, alors imitées sur Instagram et TikTok. Ce ruissellement opère particulièrement autour des chaussures après-skis, mais descendront-elles vraiment dans la rue ?

Vous l’avez sans doute remarqué, la mode occidentale de luxe adore jouer avec les contrastes de registres de style (clasher des pièces sophistiquées avec du décontracté, voire du sportswear par exemple), sans jamais perdre de vue qu’elle s’adresse essentiellement à une clientèle particulièrement aisée.

En résultent notamment des collections plus souvent inspirées par des hobbies particulièrement pratiquées par des personnes riches tels que l’équitation et le golf, que le football par exemple, afin d’habiller les gens dans leur vie quotidienne. Et depuis quelques saisons, c’est le ski, et surtout la Moon Boot, qui inspirent particulièrement les modeuses sur Instagram et TikTok. Et bientôt dans la rue ?

L’après-ski, de la montagne aux podiums, en passant par la rue, TikTok et Instagram

Sur les podiums de récents défilés Chanel, Miu Miu et Louis Vuitton, les mannequins semblaient fraîchement débarquées tout schuss d’un télésiège, dans leur veste en matière technique, combinaison matelassée, bonnet ou cagoule, et chaussures après-skis. Des collabs comme Gucci avec The North Face et Balmain avec Rossignol ont également filé la tendance.

Mariah Carey en Balmain x Rossignol ; collections automne-hiver 2021-2022 Miu Miu, Louis Vuitton, Chanel.

Dans le même esprit, de nombreux shootings de mode plus ou moins improvisés se sont amusés à placer des jeunes femmes en bikini et après-ski, donnant naissance à des images pouvant sembler sexy, amusantes, et/ou complètement absurdes (des qualificatifs loin d’être mutuellement exclusifs), à l’image de Kendall Jenner, Hailey Bieber, ou même Dua Lipa.

Kendall Jenner, Hailey Bieber et Dua Lipa s’affichent en lingerie et après-ski sur Instagram.

Big Foot, but make it fashion

Réinterprétée par la génération TikTok, cette tendance skiwear venue des podiums se mélange au gorpcore (une esthétique plutôt inspirée d’un trek en montagne que du ski alpin). Et puisque c’est l’automne-hiver, soit la saison du ski, de nombreuses personnes en profitent pour soit véritablement taper leur meilleure pose dans la neige, soit porter la Moon Boot hors-contexte exprès.

Et c’est justement le décalage entre ces chaussures d’après-ski et une situation pas du tout enneigée qui peut rendre le look plus frappant, et sa photo plus virale. À l’instar de cette publication Instagram de Dua Lipa, en Moon Boot dans les gradins d’une salle de concert pour teaser sa tournée Future Nostalgia Tour : « Big foot, but make it fashion », semble vouloir nous dire l’image au 2,2 millions de likes.

Confortables, chauds, et étanches, les après-ski donnent l’impression de marcher sur la lune au quotidien

Outre ce contraste qui peut sembler amusant, on peut aussi supposer que ce gimmick stylistique se nourrit du contexte pandémique ayant favorisé le goût du confort. Comme des chaussons mais pour la ville, elles s’affirment plus originales que les UGG, mais aussi moins chères, vraiment étanches, et surtout sans matière animale puisqu’elles se composent essentiellement de nylon (sauf si vous choisissez un modèle bordé de fourrure véritable, évidemment), contrairement aux bottines australiennes (en mouton ou agneau).

Bref, avec son design inspiré des premiers alunissages (d’où sont nom), la véritable Moon Boot (puisque c’est une marque) apporte un amusant twist astronautique à n’importe quelle tenue. Libres à vous de jouer à fond la carte des contrastes en associant des chaussures après-skis à des looks beaucoup plus sophistiqués, voire sexys, façon bimbocore Y2K, ou juste avec vos fringues habituelles.

Dans tous les cas, vous aurez quand même l’impression de marcher sur la lune au quotidien.

5 paires d’après-skis à porter sur TikTok, en ville, ou en lingerie si le cœur vous en dit

Bottes après-ski montantes à imprimé monogramme — Truffle Collection — 41,99€.

Après ski à détail laçage — London Rebel — 44,99€.

Bottines après-ski à laçage — Glamorous — 52,99€.

Après-skis en fausse fourrure — NA-KD — 72,95€.

Bottes Icon Low en nylon 100% hydrofuge — Moon Boot — 100€ (existe en 8 teintes différentes).

À lire aussi : Les BB Brunes et autres baby rockers vous manquent ? La tendance indie sleaze revient sur TikTok

Crédit photo de Une : Instagram @MariahCarey ; TikTok @lilbittylivie ; Instagram @DuaLipa