Pour la rentrée, voici 15 sacs aussi chics que pratiques pour ramener son ordi en cours ou au bureau

Alors que la rentrée de septembre approche à grands pas, vous cherchez peut-être un sac joli et assez spacieux pour y glisser vos affaires et un ordi, sans vous déboîter une épaule, ni vous casser le dos (ou même votre PEL) ? En voici 15.

Vous avez peut-être connu, dans votre enfance, le stress de la rentrée, mais aussi l’excitation de refaire le plein de fournitures scolaires, et peut-être même un nouveau sac ? Si jamais vous souhaitez changer (ou enrichir la collection avec laquelle vous tournez) de modèle pour le mois de septembre qui arrive à grands pas, voici plusieurs options spacieuses et pragmatiques qui s’annoncent assez robustes pour durer plusieurs rentrées.

Comment choisir un bon sac qui dure plus d’une année scolaire ?

Certes, on peut choisir de cumuler un mini-sac à bandoulière avec un tote-bag en toile de coton plus ou moins aléatoire pour trimballer ses affaires. Mais tout réunir dans un grand cabas fourre-tout ou un sac à dos peut simplifier la vie de certaines personnes (surtout les plus étourdies comme moi, par exemple). Surtout si vous optez pour un modèle pouvant accueillir une taille standard d’ordinateur, mesurant généralement 13 pouces (soit 33cm de longueur). Les 15 modèles ci-dessous ont été chaleureusement sélectionnés pour vous le permettre.

Certains sont en toile synthétique ou végétale, d’autres en cuir véritable ou en simili végan, le tout dans des budgets différents afin de pouvoir satisfaire la plupart des envies. Enfin, s’il n’y a pas de modèle à prix rikiki, c’est aussi pour vous assurer d’avoir un sac qui tient la route plus d’une année, du côté de la première main. Mais sachez que vous pouvez sûrement trouver des options de qualité, robustesse, solidité semblables sur des sites de seconde main, comme Vinted, Vestiaire Collective ou encore Depop.

Parmi les critères à scruter comme gage de qualité et donc de durabilité, étudiez la régularité des coutures, en particulier du côté des anses (soumises à de fortes tensions). Et surtout, évitez les modèles avec trop de fioritures, notamment des jeux de fermetures trop sophistiqués pour durer.

15 cabas et sacs à dos pour trimballer ses affaires et un ordi 13 pouces facilement

Sac à dos souple en nylon — Bensimon — 48€.

Cabas en cuir lisse — & Other Stories — 110€.

Sac à dos en polyester étanche — Rains — 70€.

Cabas en cuir rose à fermeture aimantée et pochette intérieure amovible — COS — 150€.

Sac à dos en toile de polyester recyclé — Calvin Klein — 79,95€.

Cabas en cuir grainé — & Other Stories — 119€.

Sac à dos en similicuir végan — Matt & Nat — 135€.

Cabas en cuir embossé croco — & Other Stories — 159€.

Sac à dos en similicuir végan — Mat & Nat — 140€.

Cabas en cuir tressé — & Other Stories — 199€.

Sac à dos en similicuir végan effet ciré bordeaux — Dr. Martens — 189€.

Sac à dos en cuir — Gerard Darel — 125€.

Sac à dos en similicuir végan à base de pomme — Matt & Nat — 300€.

Cabas en cuir beige à fermeture aimantée et pochette intérieure amovible — COS — 250€.

Sac à dos en cuir de veau pleine fleur et rabat embossé façon lézard — Léo et Violette — 400€.

À lire aussi : Alerte mode : le sac 24H de Gerard Darel redevient tendance (oui, déjà)

Crédit photo de Une : Mat & Nat ; Dr Martens ; COS.