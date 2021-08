Ces 9 sacs à dos en promo allient confort et style pour l’été et même la rentrée !

Parfaits pour vadrouiller en vacances, et même pour la rentrée au bureau, à la fac, au lycée, ces sacs à dos s’avère spacieux, ergonomiques, et beaux, en plus d’être en promo. Ils ne casseront ni votre dos, ni votre style, ni même votre tirelire !

On aura beau les porter en cross-body grâce à leur bandoulière, sur l’épaule, ou à la saignée du coude, les sacs à main ont vite fait de peser lourd. Sauf si vous choisissez les adorables modèles rikiki que nous servent les marques depuis quelques saisons, Jacquemus et son Chiquito en tête ! Mais le vent commence déjà à tourner vers la tendance mode des cabas XXL — qui peuvent vite peser une tonne vu que la tentation est grande d’y caser toute sa maison…

Certes les sacs bananes sont revenus à la mode, mais on n’y stocke vraiment pas grand-chose. Génial pour une virée en ville de touriste ou s’éclater en festival, beaucoup moins dès qu’il s’agit d’oser vouloir y caler une bouteille d’eau (ou mieux une gourde) ou un livre broché.

Passer outre le traumatisme du cartable pour embrasser le confort

Alors si nos années de primaires avec un cartable plus lourd que soi nous ont peut-être amené à les détester, toujours est-il que le sac à dos reste le moyen le plus pratique, spacieux, et ergonomique de transporter ses affaires.

Une tablette ou un ordi, les essentiels du quotidien, voire un change, y tiendront aisément pour vous permettre de vadrouiller une journée entière, et plus si affinités, sans trop vous encombrer — ni vous péter le dos, une épaule ou un coude !

Pour le bureau, la fac, le lycée ou le collège, pensez à choisir un modèle dans lequel pourraient rentrer facilement des documents (jusqu’au format 21×29,7cm). a tombe bien car c’est aussi à peu près la dimension de la plupart des ordinateurs portables, les 13 pouces faisant en moyenne 33 cm de large.

Mais puisque de plus en plus de personnes optent pour des mini PC ou des tablettes, même des sacs à dos un peu plus petits que 33 cm peuvent faire largement l’affaire. Le meilleur conseil reste donc de faire preuve de sens pratique et de se référer à la taille de ce que vous utilisez vraiment au quotidien afin que cela éclaire le choix d’un sac à dos qui réponde à vos besoins spécifiques, évidemment !

Si cela se trouve votre ordi est mini mais votre soif vraiment maxi, et avez besoin d’un sac pouvant contenir votre grosse gourde préférée, par exemple. Ou alors vous allez au bureau en rollers et avez besoin de pouvoir caser une paire de chaussures de rechange.

Bref, la meilleure tendance à suivre sera toujours celle de répondre à ses besoins, son confort, et son bien-être. Pour vous y aider, voici des modèles de sacs à dos spacieux, ergonomiques, et stylés, qui ont en plus l’avantage d’être en promo en ce moment !

9 sacs à dos en promo

Sac à dos Eastpak Padded Pak’r 40x30x18cm, Eastpak, 29,95€ au lieu de 50€.

Sac à dos en similicuir, 30x26x12cm, Pauls Boutique London, 42,50€ au lieu de 85€.

Sac à dos en toile de polyamide, 44x35x21cm, Kipling, 47,50 € au lieu de 95,00€.

Sac à dos en toile avec détails et renforts en cuir, 43x21x16,5cm, Kost Paris, 68€ au lieu de 170,00€.

Sac à dos à poche avant contrastante, en polyester et polyester recyclé, 30x28x11cm, Tommy Hilfiger, 49,95€ au lieu de 99,90€.

Sac à dos en polyamide et similicuir 31x27x14cm, Ted Baker, 73 € au lieu de 105€.

Sac à dos en polyester monogrammé et effet grainé 42x28x14cm, Calvin Klein, 84,95€ au lieu de 169,90€.

Sac à dos en cuir de vachette pleine fleur, 32x26x11cm Le Tanneur, 174,30€ au lieu de 249€.

Sac à dos en cuir de vachette, Tommy Hilfiger, 164,95€ au lieu de 329,90€.

