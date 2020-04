Les patchs anti-points noirs DIY, ça marche vraiment ?

Plus je me plonge dans le monde de la cosmétique DIY, et plus je découvre qu’on peut vraiment tout faire soi-même, et que c’est souvent moins cher.

Bon, ça n’est pas pour autant que je vais arrêter de m’acheter des produits, mais ça a le mérite de donner des idées d’alternatives plus naturelles et moins polluantes !

Fabriquer ses patchs anti-points noirs DIY

C’est le cas notamment des patchs anti-points noirs qui génèrent beaucoup de déchets pour une utilisation unique, et dont les composants peuvent être irritants pour certains types de peau.

Avant il y a quelques semaines, j’ignorais totalement qu’il était possible de les fabriquer soi-même ! C’est grâce au blog du site d’Huda Beauty que j’ai découvert une recette de patchs DIY.

Sans te mentir, j’étais un peu sceptique quant aux deux ingrédients qui composent ces patchs maison : le blanc d’œuf et un mouchoir.

C’est pourquoi, avant de te partager la recette sur madmoiZelle, j’ai préféré la tester moi-même afin de pouvoir te donner un avis objectif, comme j’essaie toujours de le faire au maximum !

Recette de patchs anti-points noirs DIY au blanc d’œuf

Pour fabriquer mes propres patchs anti-points noirs, je me suis donc munie de :

1 blanc d’œuf (heureusement j’avais fait des pâtes carbo qui ne nécessitaient que le jaune le jour même)

1 mouchoir

1 pinceau

Après avoir nettoyé mon visage comme d’habitude, j’ai battu le blanc d’œuf avec une fourchette jusqu’à ce qu’il mousse légèrement, comme l’indiquait la recette d’Huda Beauty.

Avec un pinceau plat et propre (j’en ai choisi un à fond de teint mais ça peut aussi marcher avec autre chose), j’ai étalé le blanc d’œuf sur mon nez et mes joues, mon menton et le milieu de mon front aussi. Autant tester le truc jusqu’au bout !

J’ai ensuite pris un mouchoir dont j’ai séparé les différentes couches afin de n’en garder qu’une très fine. Je l’ai déchirée pour obtenir une forme approximative de patch pour le nez, puis j’en ai placé partout où j’avais mis l’œuf.

Avec mon pinceau, j’ai à nouveau badigeonné de blanc d’œuf toutes les zones par-dessus le mouchoir.

Après ça, il n’y a plus qu’à attendre 20 minutes !

Test et avis des patchs anti-points noirs DIY au blanc d’œuf

Je dois admettre qu’avant de retirer le patch, j’ai été très surprise qu’il sèche aussi rapidement et que la sensation sur la peau soit aussi similaire à celle procurée par un patch anti-points noirs classique.

Après l’avoir retiré, j’ai bien sûr inspecté la surface qui avait été en contact avec mon nez pour voir si j’y trouvais des comédons.

Malheureusement, seuls de très rares points noirs ont été pris au piège par ce patch DIY ; ils venaient principalement de mon front.

Pour la défense de cette recette, il faut savoir que les patchs traditionnels ne fonctionnent généralement pas très bien sur moi de façon générale. Je pense que mes points noirs n’ont pas assez de relief pour ça !

À mon avis, cette recette marcherait relativement bien sur quelqu’un qui voit beaucoup de résultats avec des patchs habituels.

Cependant, je dois dire que le blanc d’œuf a bel et bien resserré mes pores (notamment sur mes joues où ils sont plutôt larges). Ma peau était très lisse et douce après rinçage.

Je compte en tout cas re-tester l’expérience ce soir avec le blanc d’œuf restant (pour limiter le gâchis qui est malheureusement assez important avec cette recette), en ouvrant mes pores avec un bain de vapeur auparavant pour voir si ça améliore l’efficacité !

Et toi, est-ce que tu as déjà testé cette recette de patchs anti-points noirs DIY ? Qu’est-ce que tu en as pensé ?

À lire aussi : Boucler ses cheveux sans chaleur à l’aide d’un collant, c’est possible