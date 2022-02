Oui, le pantalon transparent à strass peut se porter au quotidien, et voici comment 

On l’a vu plusieurs fois à des soirées ou encore sur les tapis rouge, mais jamais, au grand jamais le pantalon transparent à strass ne s’est retrouvé au devant des tendances dédiées au quotidien. C’est chose faite grâce aux réseaux sociaux !

C’est fou, parfois, il arrive que certaines pièces n’aient pas forcément besoin de se retrouver sur les podiums des plus grands défilés de mode pour pouvoir vivre leur moment de gloire. Les réseaux suffisent largement pour les faire naître au moment opportun. Et en parlant de right time, on dirait bien que celui du pantalon transparent à petits strass est arrivée ! Mais pourquoi maintenant ? Eh bien, après le succès planétaire d’Euphoria, la série menée par Zendaya reflétant le portrait de la génération Z, les envies des consommateurs plus jeunes ont changés.

Aujourd’hui, la mode et la beauté se mettent au diapason de ce programme qui donne le ton. Le phénomène prend tellement d’ampleur, que les marques commencent peu à peu à créer des looks similaires ou inspirés de ceux que l’on peut retrouver dans les épisodes de la série. Le pantalon transparent est totalement inscrit dans cette lignée clivante. Mais comment le porter au quotidien ? Voyons voir…

Comment le porter au quotidien ?

Look n°1 : un rendez-vous sexy/chic

Le blazer est une pièce qui rend toutes les pièces plus chic, même le pantalon à strass. Et pour pouvoir porter ce dernier facilement au quotidien, vous pouvez le choisir légèrement oversized afin de recouvrir la jupe qui vient habiller le tout. Et aux pieds, pas la peine de sortir le grand jeu, des Converses feront largement l’affaire pour rendre le look cool et casual.

Shoppez ce look

Pantalon transparent à strass, Etsy, 37,53€

Blazer noir, & Other Stories, 179€

Jupe noire, Mango, 19,99€

Body noir, Zara, 15,95€

Chuck Taylor, Converse, 89€

Sac à main vert, JW Pei, 89€

Look n°2 : une aprem en ville

Vous avez prévu d’aller faire les magasins ? Ou simplement de profiter du soleil ? Lorsqu’il fera doux, vous pourrez en profiter pour porter votre pantalon transparent à strass avec un t-shirt long (sur la photo il s’agit d’une robe/t-shirt) et une paire d’Air Force One. Par-dessus, optez pour une petite veste en jean qui permettra de vous réchauffer quand ça se couvrira. Et si vous le souhaitez, vous pouvez compléter le look avec une chaine à grosses mailles.

Shoppez ce look

Pantalon transparent à strass, Etsy, 37,53€

Veste en jean longue, Noisy May, 47,99€

T-shirt long, Nike, 34,95€

Air Force One low, Nike, 100€

Collier à gros maillons, Zara, 12,95€

Look n°3 : un dimanche au soleil

Cette année, la tendance color bloc revient et donne envie d’oser ! Rose, vert, bleu, orange, rouge, violet… Il est possible de porter toutes ces nuances seules ou d’en mélanger deux (une couleur primaire et une secondaire par exemple) ! Si vous avez envie de tenter l’expérience, pensez au pantalon à strass par la même occasion. Portez-le en dessous d’un jean troué et associez-le à un top coloré ainsi qu’à une paire de petites mules élégantes. Pour finir le look : des créoles dorées, parce que y’a que ça de vrai, et une pochette XXL dans laquelle vous allez pouvoir ranger VOTRE VIE. Pas mal non ?

Shoppez ce look

Pantalon transparent à strass, Etsy, 37,53€

Jean troué, Abercrombie, 79,20€

Top orange, H&M, 14,99€

Mules, Mango, 59,99€

Pochette oversize beige, Asos, 24,99€

Boucles d’oreilles, PD Paola, 35€

Et vous, vous le porteriez comment le pantalon transparent à strass ?

Crédits de l’image de une : @malaslenguashoowroom.

