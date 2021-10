Le pantalon en (simili)cuir revient grincer dans nos armoires

Le pantalon en similicuir règne en maître sur les Street Styles cette saison. Mais son aspect brut, inspiré des années 1980-1990, peut en faire reculer plus d’une. Alors, prêtes pour un look à la Matrix ?

La fraîcheur qui commence à s’installer sonne bientôt l’heure de ressortir les vêtements d’hiver et de ranger ceux d’été dans les placards. Mais alors qu’on pensait avoir tout prévu, on s’aperçoit que certaines pièces tendance manquent à l’appel…

C’est le cas du pantalon en similicuir. Pourtant, ce dernier peut valoir le coup qu’on s’y intéresse ! Au-delà d’être à la mode, il permet de se protéger contre le froid et le vent glisse sur lui comme de l’huile.

Mais son principal atout reste son incroyable capacité à s’adapter. Look sportif, chic ou professionnel, il passe partout et permet de twister une tenue pour la rendre moins formelle.

Quel type de pantalon en similicuir est tendance en ce moment ?

On le sait, la mode est une science parfois très précise. Et si le pantalon en similicuir effet près du corps était très tendance il y a quelques année, c’est dans une version plus large et confortable qu’il revient cette saison.

Pas de coupe trop serrée donc : le principal, c’est de se sentir bien. Et même si un pantalon en similicuir, ça grince quelle que soit sa forme, le plaisir de le porter version carotte, droit (effet années 1990) ou large n’a pas son pareil !

La longueur : un véritable plus !

Si vous n’êtes pas contre la longueur, celle-ci peut être un avantage en votre faveur puisque depuis quelques saisons, la mode allonge les pantalons pour les faire tomber joliment sur les baskets.

Évidemment, cette tendance n’est pas du goût de tout le monde et une coupe 7/8 ème est parfois plus flatteuse — surtout pour les plus petites d’entre nous. Quoi qu’il arrive, n’hésitez pas à tester, car vous pourriez être étonnée du résultat sur votre silhouette…

Nos inspirations pour savoir comment le porter

Les plus beaux pantalons en similicuir de la saison

Pantalon en similicuir droit, Zara, 29,95€

Pantalon carotte, COS, 350€

Pantalon en similicuir beige, H&M, 24,99€

Pantalon en cuir, & Other Stories, 180€

À lire aussi : Les chunky boots hautes arrivent en force, pour marcher sur les pieds des relous avec style

Crédits de l’image de une : @gabriellamichin, @windsorconsulting, @samanthaschmidel.