Les 3 produits de beauté dont Zendaya ne peut pas se passer 

Vous voulez connaître les secrets de beauté de la star d’Euphoria ? Ça tombe bien, l’actrice et chanteuse de 25 ans a dévoilé les trois indispensables qui ne quittent jamais sa trousse de toilette.

À l’affiche de Spider-Man : No Way Home mais aussi de la série à succès Euphoria, Zendaya mène une vie plutôt occupée ces temps-ci entre promo et tournages. Pourtant, ce quotidien mouvementé ne semble pas affecter sa peau, toujours aussi nette et glowy. En interview pour le magazine Glamour US, Zendaya a dévoilé la (petite) liste des produits qui l’aident à maintenir le cap niveau skincare. Ce sont même les cosmétiques qu’elle emporterait sur une île déserte, c’est dire !

Le baume réparateur Aquaphor d’Eucerin

Le baume réparateur Aquaphor fait partie des produits que Zendaya déclare garder sur elle tout temps. En même temps, c’est un allié de choix et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, parce qu’il permet de booster le renouvellement cellulaire, mais aussi parce qu’il s’applique sur toutes les zones qui en ont besoin. Lèvres, coudes, genoux, visage, mains… Il réhydrate rapidement et laisse sur la peau une couche de protection pour que cette dernière puisse se défendre contre les agressions extérieures.

Sans parfum, colorant et conservateur, elle est dédiée aux épidermes les plus secs et sensibles et peut même s’utiliser en baume démaquillant… On comprend pourquoi Zendaya ne jure que par lui.

Baume réparateur Aquaphor, Eucerin, 6€

Le SPF UV Expert Aqua Gel de Lancôme

« SPF, SPF, SPF ! C’est absolument non négociable. J’adore vraiment le Lancôme UV Expert Aqua Gel SPF 50. Le produit est incroyable, mais il incarne aussi une très bonne base de maquillage », explique très simplement Zendaya. Et elle a bien raison ! La protection solaire fait partie des produits essentiels à inclure à sa routine beauté. Et ce, hiver comme été. Oui oui, même les jours où il le ciel est gris…

Gel Uv Expert, Lancôme, 92€

Le mascara Lash Idôle de Lancôme

Un autre produit que Zendaya apporterait volontiers sur une île déserte : du mascara. Et pas n’importe lequel : le Lash Idôle de Lancôme, marque pour laquelle la jeune actrice est égérie. Mais qui dit mascara, dit aussi démaquillage. Car si Zendaya a de jolis cils, c’est parce qu’elle en prend soin. Sa meilleure astuce ? La voilà :

« L’une des meilleures astuces que j’ai apprise au fil des ans est d’utiliser une huile pour le visage ou un nettoyant pour enlever le mascara et de pratiquer des mouvement circulaires lents. Cela aide vraiment à les garder sains et doux, en plus de garder la peau autour de mes yeux agréable et hydratée. »

Mascara Idôle, Lancôme, 29,90€

Maintenant que vous connaissez les produits chouchous de la routine de Zendaya, vous pouvez aussi aller jeter un petit coup d’oeil sur ceux de Kalindi Ramphul, notre cheffe de rubrique cinéma, qui a dévoilé récemment sa routine beauté dans notre nouveau format : Lâche ta routine !

Crédit de l’image de une : @zendaya

À lire aussi : Kalindi Ramphul lâche sa routine : « J’ai un rapport à la beauté très minimaliste et fun »