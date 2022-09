Omar Sy est l’homme le plus recherché de France dans la bande-annonce de Lupin saison 3

Assane Diop est de retour dans la bande-annonce de Lupin saison 3.

Lupin l’a montré à deux reprises : à chaque nouvelle saison, la série constitue un braquage sur Netflix, se maintenant à la première place du classement des programmes les plus regardés de la plateforme. Un succès justifiant le retour du Gentleman Cambrioleur dans une troisième saison, dont la bande-annonce vient tout juste d’être dévoilée.

La bande-annonce de Lupin saison 3

Assane Diop en cavale

On avait adoré la première saison, où spectacle et thriller social s’entrecroisaient avec habileté. Si la deuxième partie de la série avait perdu cet effet de surprise qui faisait le charme des débuts, elle n’en restait pas moins un programme réconfortant et divertissant, parmi le meilleur de ce que proposent les séries françaises sur Netflix.

Autant dire qu’on a hâte de découvrir ce que nous réserve cette troisième saison. Sera-t-elle à la hauteur des premiers temps de la série, ou nous fera-t-elle espérer que Lupin se fasse attraper, qu’on en finisse ?

La bande-annonce nous montre en effet que Lupin est devenu l’homme le plus recherché de France. Des avis de recherches sont placardés partout dans Paris. Le héros doit de nouveau user de ses talents d’illusionniste pour garder sa liberté. Omar Sy apparaît sous différentes apparences, et devient parfois méconnaissable, comme lorsqu’il porte une barbe et des cheveux longs.

La réplique refermant la bande-annonce a particulièrement retenu notre attention. « Si je dois disparaître, autant finir en beauté », lance le personnage du haut de la Place Vendôme, quartier emblématique des joailliers. Faut-il en conclure que cette troisième saison sera aussi la dernière ? Pour l’heure, Netflix n’a pas communiqué à ce sujet. On ignore aussi la date de sortie de la saison 3.

Il est l’homme le plus recherché du pays. Regardez-le disparaître.



Assane Diop revient dans Lupin, partie 3 : prochainement. #TUDUM pic.twitter.com/JfKcOvTmMY — Netflix France (@NetflixFR) September 24, 2022

Crédit de l’image à la Une : © Netflix, capture d’écran de la bande-annonce