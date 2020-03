Attention à bien nettoyer tes bijoux pendant la pandémie de Coronavirus

Tu le sais, en ces temps de pandémie, il est préconisé de se laver les mains très souvent.

Et sur tes mains, tu portes peut-être des bijoux qui, selon leur design, ne se nettoient pas forcément très effacement par le biais d’un simple lavage de main.

Les bijoux sont des nids à microbes

C’est pourquoi Elle rappelle qu’il est important de régulièrement enlever tes bijoux et de les nettoyer en profondeur.

Et de toute façon, il vaut mieux retirer tes bijoux pour te laver les mains, afin qu’aucune surface de ta peau et de tes doigts ne passe à la trappe, et qu’ainsi tes mains soient désinfectées en totalité.

Tu as peut-être entendu dire que le virus ne reste que quelques heures sur les objets, bien que rien ne soit vraiment confirmé pour l’instant.

Comme on n’est jamais trop prudent, je te conseille de laver très régulièrement tes bijoux. À chaque lavage de main, en fait !

Les bijoux sont compliqués à nettoyer

Puisque tes bijoux ont peut-être des designs compliqués à base de spirales, de strass, de diamants, de métal ajouré… il est assez compliqué de les nettoyer.

Les tremper directement dans une solution alcoolique et les frotter avec une brosse à dents et un cure-dents peut aider à décoller les saletés.

Le problème, c’est que cette technique peut grandement abîmer tes bijoux.

E-santé insiste sur le fait que de toute façon, cela ne garantit pas que tes bijoux soient parfaitement désinfectés.

La meilleure solution, ça reste donc de ne carrément pas porter de bijoux du tout.

Éviter la manucure pendant la pandémie du coronavirus

Toujours d’après E-santé, il en va de même pour la manucure, qui peut elle aussi être source de microbes.

Et comme tu le sais probablement déjà, les ongles même nus en sont déjà une.

En cette période, mieux vaut donc les couper bien courts, et penser à bien insister dessus quand tu te laves les mains.

Si tu n’es pas prête à dire adieu à tes ongles longs, sache que des chercheurs de l’université Aston de Birmingham ont montré que des bactéries nocives se trouvent dans 24% des coupures d’ongles récupérées chez les hommes, et 15% chez celles celles femmes.

Sinon, tu peux profiter du temps que tu as peut-être pendant le confinement pour prendre soin de tes bijoux en attendant de les remettre un jour.

Je t’explique ici comment nettoyer tes boucles d’oreilles pour qu’elles restent belles !

