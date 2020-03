Comment retirer son vernis semi-permanent soi-même

Que la troisième semaine de confinement commence ! Je sais pas toi, mais moi je commencerais presque à m’y faire.

Par contre, quand je pense à toutes les personnes qui sont allées se faire faire les ongles en institut juste avant l’annonce de Macron, je me dis qu’elles doivent bien avoir le seum maintenant que leurs ongles ont poussé.

Retirer son vernis semi-permanent soi-même, une bonne idée ?

De même que pour les faux-ongles, il est très largement conseillé de faire retirer le gel semi-permanent en salon plutôt que chez soi.

Comme son nom l’indique, le semi-permanent est pensé pour durer bien plus longtemps sur les ongles qu’un vernis lambda, ce qui le rend particulièrement tenace à éliminer.

Cependant, en période de crise comme celle que le monde est en train de vivre en ce moment, je peux comprendre le besoin irrépressible de retirer son vernis au lieu d’attendre la fin du confinement.

Heureusement pour toi, le site Hello Giggles a récemment publié un article qui te donne plein de conseils pour y parvenir que je vais te résumer ici.

Conseils pour enlever son vernis semi-permanent chez soi

Arracher ton vernis semi-permanent n’est pas DU TOUT une bonne idée, tu risquerais d’arracher en même temps la couche supérieure de tes ongles à laquelle la gel semi-permanent adhère très fort.

Pour l’enlever, la première chose à faire est tout d’abord de se munir des bons outils.

Avec quoi retirer son vernis à ongles semi-permanent

Hello Giggles préconise l’acétone pure au lieu de ton dissolvant classique qui serait bien moins efficace sur du semi-permanent. Si tu possèdes un dissolvant naturel ou sans acétone, tu peux oublier direct.

Acétone pure, Mylee, 13,99€

Arme-toi également de cotons, d’un repousse-cuticule et d’une lime à ongles. Cette dernière te servira à limer les rebords et la surface de ton vernis pour en retirer le top coat et environ 50% du gel semi-permanent.

Selon Hello Giggles, c’est ce qui va permettre à l’acétone de le dissoudre plus facilement.

Comment retirer son vernis à ongles semi-permanent

Une fois le vernis limé (fais bien attention à ne pas limer plus que le gel, vas-y petit à petit), sature tes cotons d’acétone : place-les sur tes ongles et enveloppe le tout de petits morceaux d’aluminium pour que le coton reste bien en contact avec ton ongle.

Attends ensuite une bonne quinzaine de minutes sans le retirer (sans quoi l’acétone pourrait s’évaporer) pour être sûre que le vernis soit bien dissous.

Retire l’aluminium et les cotons, et c’est là que le repousse-cuticule entre en jeu. Hello Giggles précise que si tu n’en possèdes pas, tu peux très bien te munir d’une petite cuillère.

Avec l’outil que tu as sous la main, donc, repousse le vernis qui reste sur tes ongles pour le retirer, et voilou !

N’oublie pas de bien nourrir tes ongles avec une huile végétale (de ricin ou d’amande douce par exemple) car ils seront sans doute très fragilisés après ça.

Pour rappel, cette technique doit vraiment rester un dernier recours : retirer son vernis semi-permanent soi-même n’est absolument pas conseillé, il vaut mieux le laisser à des professionnels !

À lire aussi : Cure de sébum et coronavirus, un combo dangereux ?