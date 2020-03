Le dépistage du coronavirus n’est-il accessible qu’aux puissants de ce monde ?

Je trouve un peu hasardeux de transposer la situation américaine à la situation européenne. Il y a peut-être effectivement un traitement préférentiel en Europe dont on a pas conscience, mais aux États-Unis c'est institutionnalisé. C'est pas juste les tests pour le coronavirus qui coûtent chers, c'est absolument tout traitement médical qui coûte cher, et la facture monte d'autant plus haut si vous n'avez pas d'assurance santé.



Les 35 000 dollars, je pense que c'est ça : c'est quand vous n'avez pas d'assurance santé et que du coup vous devez payer plein pot.



Ceci dit, Cardi B a fait du système de santé US son cheval de bataille déjà depuis un certain temps, et je trouve ça carrément cool qu'une chanteuse aussi connue profite de sa notoriété en profite pour mettre en lumière les difficultés des personnes les plus défavorisées. Bon, elle est originaire du Bronx, donc ceci explique cela, mais je trouve quand même cool qu'elle continue de soutenir les siens.