La découverte musicale qui a révolutionné mon féminisme

On a toutes et tous des musiques qui nous marquent, nous interpellent.

Parce qu’elles nous parlent, nous rassurent ou tout simplement parce qu’elles représentent une période particulière.

Pour certains et certaines d’entre nous, la musique rythme le quotidien et même la vie. Et parfois, certaines chansons peuvent changer notre vision des choses, nous faire grandir.

Ma découverte de Mrs Yéyé et ses textes forts

Il y a peu j’ai découvert Mrs Yéyé et on peut dire qu’elle a, à travers son travail, changé ma vie et mon féminisme.

Une recommandation YouTube, une chanson qui s’appelle sobrement Femme et un clip. Et puis j’ai commencé à chercher d’autres chansons d’elle.

Pour te la présenter brièvement, Mrs Yéyé, ou Yelena pour les intimes, se définit comme une chanteuse pop rock alternatif 100% indépendante.

Elle prône des valeurs importantes pour moi comme le fait d’exister en étant réellement soi-même.

Dans ses chansons, elle parle aussi bien de la condition des femmes, que de l’asexualité, du harcèlement scolaire et bien d’autres sujets que je te laisse découvrir.

Ses textes sont puissants, justes et poignants.

Je sais que ça fait un peu « formule toute faite » de dire qu’elle a changé ma vie, mais c’est le cas. Elle a écrit des mots que j’avais besoin d’entendre, des mots que j’aurais aimé entendre avant.

Sa voix et ses textes ont apaisé des plaies qui ne pouvaient pas cicatriser toutes seules. Je me suis sentie enfin comprise, notamment grâce au titre Tragédie, mais aussi grâce à son duo avec Lou Howard, Prendre les armes.

Comment Mrs Yéyé a transformé mon féminisme

Mrs Yéyé a changé mon féminisme. Grâce à elle, j’ai délaissé la colère pour la fierté.

Alors oui je suis toujours révoltée quand je me fais harceler dans la rue, quand j’entends des témoignages de violences faites aux femmes.

Mais maintenant je suis aussi tellement fière d’appartenir à un monde dans lequel des femmes comme Yelena sont capables d’apporter autant de bienveillance.

Bien sûr, avant elle, j’étais déjà consciente que des super meufs existent, mais c’est grâce à elle, grâce à ce que sa musique provoque en moi, que la colère sourde a laissé place à d’autres émotions.

C’est peut-être ça aussi grandir, finalement.

C’est pour tout ça que j’ai eu envie de parler de son travail.

J’espérais qu’elle fasse une session acoustique chez madmoiZelle, alors à 5h et quelques du matin, pendant une nuit blanche de révisions de partiels, j’ai envoyé un DM à Cassandre sur Instagram.

Mrs Yéyé, si un jour tu lis ces lignes, merci pour ta musique, tes mots, ton travail. Merci d’avoir accompagné mes nuits de révisions et mes larmes parfois.

Merci tout simplement. J’espère venir te voir en concert un jour.

Et à toi, chère mad, j’espère que tu écouteras et que tu aimeras. Et si c’est le cas, n’hésite pas à partager le travail de Mrs Yéyé à ton tour et à le dire en commentaires !

