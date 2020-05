Comment envisages-tu le monde post-Covid ? Viens témoigner !

Khyra a dit :

Ça n'arrivera pas le 11 mai mais ça reviendra. A ceux et celles qui pensent qu'on ne retrouvera pas notre vie d'antan, soyez juste un peu patients.Ça n'arrivera pas le 11 mai mais ça reviendra. Cliquez pour agrandir...

Perso j'espère que ce ne sera jamais plus comme avant parce que avant est le problème pour moi.J'espère au contraire voir de grands changements qui s'inscriront dans la durée. J'espère notamment que le port du masque deviendra plus culturel. Que les Français n'oublieront jamais que le personnel soignant et les hôpitaux ont besoin de ressources car il en va de notre santé en réalité. Qu'on apprendra de nos erreurs. Que le gouvernement aura des comptes à rendre quand ce sera redevenu un peu plus calme. Qu'on aura complètement retirer de notre culture tout ce qui est bise de salutation. Je n'ai aucune envie de retrouver une vie où les gens ne connaissent pas la distance d'un mètre à respecter entre nous, ne se lavent pas les mains, toussent dans le vide, se foutent du sort des hôpitaux...Bref vraiment, ça m'angoisserais à fond de savoir que "tout redeviendrait comme avant".Pour répondre à l'article, je pense surtout que les choses seront de pire en pire s'il n'y a pas de vrais changement. Je crois, peut-être à tort, a la théorie qui disait que ce virus est dû au bouleversement climatique. Je pense qu'à la base, c'est de notre faute en tant qu'espece humaine. Donc je m'attends à soit que ce soit de pire en pire, soit qu'un miracle se produit et nos gouvernements deviennent VRAIMENT écologique. C'est aussi à nous de faire de meilleurs choix sur nos dirigeants, je pense.Et plus concrètement je pense que beaucoup plus d'entreprises passeront en télétravail dans la mesure du possible.