Comment les madmoiZelles envisagent le monde post-Covid

Nous sommes au début du déconfinement, mais cela ne veut pas dire que l’épidémie de coronavirus est derrière nous.

L’incertitude demeure, et je me pose un tas de questions sur le « monde d’après », le monde « post-covid »…

Ou en tout cas « post-crise », car nul ne sait si le virus va réellement disparaître. Peut-être devrons-nous simplement vivre avec, comme l’annonçait Édouard Philippe dans son discours du 28 avril devant la chambre du Sénat.

Alors, à quoi va ressembler ce monde ?

J’ai posé la question à des madmoiZelles et madmoiZeaux. Entre inquiétudes légitimes, espoir et peur d’être déçues, une chose est sûre, ces dernières ne souhaitent pas revenir au « monde d’avant » !

Pour Nienke, lectrice de madmoiZelle :

Une volonté de changement largement partagée chez les millenials (personnes nées entre les années 1980 et 2000) et la génération Z (personnes nées à partir des années 2000), selon un baromètre de 20 Minutes et une enquête de Vice Media.

Plusieurs madmoiZelles sont inquiètes pour leur avenir professionnel à cause de la crise économique.

En effet, les superlatifs fusent de la part des dirigeants et des grandes organisations mondiales pour décrire une situation économique plus qu’inquiétante.

La Commission Européenne prédit ainsi une « récession historique » au sein de l’Union Européenne cette année, avec une récession de 8,2% attendue en France, comme tu peux le lire dans cet article de France Info.

Adèle est étudiante en tourisme. Elle s’interroge beaucoup sur l’avenir de son métier :

Et en une poignée de jours, ce secteur a disparu de l’actualité, les hôtels et les campings sont les grands oubliés de cette crise, avec la culture et l’art , et le doute demeure sur nos capacités d’accueil et de fonctionnement pour l’après. »

« J’ai connu une sorte de dissonance cognitive pendant le confinement : en janvier, février, on nous répétait en cours que le tourisme était un secteur porteur et moteur de l’économie (sociale et locale à mon sens).

Chômage partiel, aides de plusieurs milliards d’euros pour les entreprises et le secteur du tourisme… Divers plans d’action sont menés par l’État, ce qui n’empêche pas les millenials et la génération Z d’être préoccupés.

Selon un baromètre de 20 Minutes sur les 18-30 ans, 35% des sondés craignent que la crise ait des conséquences négatives sur leurs revenus futurs, même s’ils sont globalement confiants sur une reprise économique à long terme.

Notre génération serait donc plutôt optimiste sur une reprise de l’économie, mais pas d’une économie telle que nous la connaissons.

Les madmoiZelles qui m’ont envoyé leur témoignage rêvent d’une économie plus respectueuse de l’humain et de l’environnement.

Entre espoir et peur d’être déçue, Héloïse m’écrit du Canada :

Mon espoir est que cette situation sans précédent fera changer les esprits des gens et motivera les apathiques. Mon espoir est que davantage de personnes ré-examineront leur valeurs, leur engagement et la réalité de nos sociétés et agiront pour ce monde d’après différent.

« Le monde d’après, il devrait être décolonial, décapitalisé, équitable, juste et solidaire. Il devrait prendre soin des gens, des cultures et de la planète. Il devrait être plus sain.

Nienke, quant à elle, me fait part de son désir de voir certaines professions revalorisées :

À part le personnel soignant, d’autres professions ont démontré leur utilité sociale pendant le confinement : personnels de nettoyage, caissières et caissiers, livreuses et livreurs…

Des métiers en première ligne face à l’épidémie de coronavirus et, pour certains, majoritairement féminins.

Des voix s’élèvent pour revoir la hiérarchie du prestige social et de la rémunération de ces professions, comme celle de la sociologue spécialiste du travail Dominique Méda, qui a écrit une tribune dans le journal Le Un. Elle y déclare :

Pour Romain, lecteur de madmoiZelle, la crise engendrée par le Covid-19 permet de mettre en lumière des choses qui ne marchaient pas :

Mais il choisit de voir le verre à moitié plein en espérant une prise de conscience, notamment écologique :

L’écologie est au cœur des préoccupations des millenials et de la génération Z, selon le baromètre de 20 Minutes.

Pour 49% des personnes interrogées, l’environnement devrait être LA priorité de la société de demain, et ce, loin devant d’autres valeurs comme la santé, qui ne récolte que 19% des voix.

Les madmoiZelles ont également été nombreuses à me faire part de leur volonté que le monde de demain soit plus respectueux de l’environnement.

À ce sujet, Nienke affirme :

La connexion entre le manque de considération pour notre environnement et la crise du coronavirus est mise en avant par de nombreux scientifiques, comme Sébastien Moncorps, directeur du comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), qui explique au JDD :

Il illustre les dangers de la surexploitation des espèces sauvages , considérée comme la 2ème grande cause de disparition de la biodiversité dans le monde, à la fois pour la survie des espèces elles-mêmes et pour les humains. »

Alors, la crise du coronavirus va-t-elle faire bouger les lignes de notre rapport à l’environnement et à la biodiversité ? C’est en tout cas ce qu’espère Inès, étudiante en droit :

Dans cet article, je t’explique que le confinement a entraîné une baisse drastique du niveau de pollution de l’air en à peine quelques semaines à Wuhan, à Paris ou encore en Italie, comme tu peux le constater sur ce tweet de l’Agence Spatiale Européenne :

Fluctuation of nitrogen dioxide emissions across #Europe from 1 Jan until 11 Mar 2020, using a 10-day moving average & data from @CopernicusEU #Sentinel5P.

The decline in NO2 emissions over the #PoValley 🇮🇹 is particularly evident.https://t.co/MkPuG4IcOi pic.twitter.com/LcNH1QsmaB

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 13, 2020