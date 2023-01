Le roi de la pop aura enfin droit à son biopic ! Si le film sera réalisé par Antoine Fuqua et produit par Lionsgate, le studio ayant produit Bohemian Rhapsody, on ignore encore quel acteur aura la lourde responsabilité d’interpréter le King of Pop.

C’est à se demander pourquoi ce film n’est pas sorti plus tôt. Quatorze ans après son décès (le 25 juin 2009), on aura bientôt l’occasion de découvrir le destin hors norme du chanteur le plus célèbre du monde, Michael Jackson.

Voici tout ce que l’on sait de ce biopic évènement, sobrement intitulé Michael.

Michael Jackson, de son enfance à sa mort

Si des documentaires, livres et autres vidéos Youtube ont déjà tenté de raconter la vie extraordinaire de Michael Jackson, c’est au tour du studio Lionsgate de s’atteler à cette vaste tâche, selon Deadline.

Le biopic suivra la trajectoire du roi de la pop de son enfance marquée par la création du groupe Jackson 5 à sa mort à l’âge de 50 ans. Le magazine américain a également révélé que les manettes du projet étaient entre les mains du réalisateur américain Antoine Fuqua, célèbre pour avoir réalisé Training Day ainsi que la saga Equalizer, portée par Denzel Washington, puis plus récemment, le film Emancipation avec Will Smith.

Le studio Lionsgate n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il était déjà à l’origine de Bohemian Rhapsody, le biopic de 2018 sur Freddie Mercury ayant explosé tous les records du box-office. Nul doute qu’après le succès commercial du film, il est tentant d’essayer de renouveler l’expérience avec une star tout aussi célèbre que l’icône du groupe Queen (si ce n’est plus.) Le script de Michael sera signé de la plume de John Logan, à qui l’on doit notamment les scénarios de cartons du 7ème art comme Skyfall, Spectre de Sam Mendes ou encore Aviator de Martin Scorses.

Réalisateur de clips

Avant de se spécialiser dans les longs métrages, Antoine Fuqua était connu en tant que réalisateur de clips musicaux. Il a collaboré avec des pointures comme Prince, Toni Braxton ou encore Stevie Wonder. Dans les colonnes de Deadline, le cinéaste a confié l’influence qu’avait eu le roi de la pop sur son travail :

« Pour moi, aucun artiste n’a la puissance, le charisme et le pur génie musical de Michael Jackson. Il m’a beaucoup influencé quand j’ai commencé à travailler sur des clips. C’est le premier artiste noir à avoir été diffusé en boucle sur MTV. Sa musique et ses images font partie de ma vision du monde, et l’occasion de raconter son histoire à l’écran en même temps que sa musique était irrésistible. »

Freddie Mercury, plus récemment Whitney Houston, Elvis Presley, et bientôt Amy Winehouse et Michael Jackson… cela ne fait aucun doute : le biopic sur de grands artistes musicaux a des jours radieux devant lui.

À lire aussi : Back to Black : on connaît enfin le visage de l’actrice qui jouera Amy Winehouse dans le biopic

Crédit de l’image à la Une : capture d’écran Youtube

Vous aimez nos médias ? Dites-le nous dans cette enquête !