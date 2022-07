Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse par la réalisatrice de Fifty Shades of Grey

Après le célèbre documentaire « Amy », un biopic sur Amy Winehouse va enfin voir le jour, avec Sam Taylor-Johnson, la réalisatrice de Fifty Shades of Grey.

Le genre du biopic se porte si bien que les projets se bousculent presque sur les écrans.

Alors qu’Elvis a atteint les 155 millions de dollars au box-office mondial le 10 juillet, Madonna travaille activement sur son propre film dédié à sa vie tandis que Netflix prépare l’arrivée du très alléchant Blonde, sur Marilyn Monroe.

Enfin un biopic sur Amy Winehouse

Depuis la mort d’Amy Winehouse en 2011, ( oui 2011, le coup de vieux ) nombreux sont ceux qui ont essayé de transposer sa vie fascinante et tragique à l’écran. Si Amy a décroché l’Oscar du meilleur documentaire en 2016, aucun biopic n’a encore vu le jour.

Selon Variety, les choses sont sur le point de changer : un biopic intitulé Back to Black est en préparation. Aux commandes, on retrouvera Sam Taylor-Johnson, la réalisatrice de Fifty Shades of Grey, soutenue sur le projet par la société française Studiocanal.

Selon le magazine américain, Taylor-Johnson, qui était une amie proche d’Amy Winehouse, souhaite que le rôle soit interprété par une actrice inconnue.

La bénédiction du père

Back to Black a été écrit par Matt Greenhalgh à qui l’on doit le scénario de Control, un biopic sur Ian Curtis du groupe Joy Division, qui a reçu un accueil chaleureux de la presse et du public en 2007. Le scénariste a déjà travaillé avec Sam Taylor-Johnson sur son biopic Nowhere Boy, consacré à John Lennon.

Variety rapporte également que ce nouveau biopic sur Amy Winehouse est activement soutenu par le père de la chanteuse, Mitch Winehouse. Ce dernier avait vivement critiqué le documentaire Amy, qui le décrivait selon lui « de la pire façon possible ». Il a déclaré à propos de Back to Black :

« Ce que nous voulons, c’est que quelqu’un représente Amy telle qu’elle était… la personne drôle, brillante, charmante et horrible qu’elle était. Ça ne sert à rien que je fasse le film parce que je suis son père. Mais trouver les bonnes personnes pour le faire, c’est très important, et nous le ferons. » Mitch Winehouse, père d’Amy

