Après la gifle, Will Smith comprendrait qu’on ne soit pas prêts à le revoir à l’écran

La carrière de Will Smith reprend timidement après que l’acteur a giflé Chris Rock sur la scène des Oscars en mars dernier. Emancipation marque son retour sur les écrans. Alors que la promotion du film bat son plein à quelques jours de sa sortie sur Apple TV+, Will Smith continue de faire profil bas.

Dans un entretien filmé avec Fox 5, l’acteur s’est adressé au public qui ne souhaite plus voir ses films après son geste violent : « Je comprends parfaitement qu’on ne soit pas prêt. Je respecterais absolument cela et laisserais leur espace aux personnes qui ne se sentent pas prêtes. »

Will Smith a expliqué que ce qui importait le plus pour lui était de ne pas affecter le travail du reste de l’équipe d’Emancipation, un film d’Antoine Fuqua racontant le destin d’un homme ayant échappé à l’esclavage.

« Ma plus grande préoccupation est mon équipe. Antoine [Fuqua, le réalisateur] et l’équipe du film ont accompli, à mon avis, le meilleur boulot de leur carrière et j’espère vraiment que mes agissements ne les pénaliseront pas.

À ce stade, c’est pour cela que je travaille. J’espère que la puissance du film et sa résonance actuelle, inciteront les gens à aller le voir et à reconnaître l’incroyable talent des gens qui ont travaillé sur ce projet. »