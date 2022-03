Marionnaud chouchoute votre peau avec une routine du soir à – 30 %

Marionnaud se porte garant de votre bien-être en vous proposant ce mois-ci -30% sur tout son site jusqu’au 31 mars. Voici 5 produits pour une night routine à petit prix !

Un emploi du temps surchargé accompagné d’une petite dose de stress ou de fatigue accumulée, et la journée peut très vite sembler interminable. Croyez-le ou non, il n’y a rien de mieux que de filer sous la douche et prendre du temps pour s’occuper de soi après une journée épuisante.

Pour faire peau neuve et s’offrir un rituel du soir à prix réduit, Marionnaud propose ce mois-ci une réduction de 30% sur tout son site grâce au code promo : WEB30. Son e-shop regroupe des milliers de références, alors si vous êtes un peu perdue, voici une night routine que vous pourrez aisément adopter.

Étape 1 : Se démaquiller

Prendre soin de sa peau, ça passe tout d’abord par une étape cruciale et non négligeable : se démaquiller. En plus de retirer votre mascara, le démaquillant va aussi permettre d’éliminer toutes les impuretés qui se sont accumulées sur votre visage et votre cou au cours de la journée, et par conséquent faire respirer votre joli minois.

Rien de nouveau, pour se démaquiller, l’huile est l’une des alternatives les plus efficaces. La marque Clarins propose l’Huile Très Démaquillante, un véritable mélange de plantes qui va prendre soin de votre visage. La gentiane jaune bio et la mélisse vont apaiser et adoucir la peau au moment du démaquillage. Le moringa est là pour éliminer les particules de pollution qui se sont accrochées durant la journée.

Retrouvez l’Huile Très Démaquillante Clarins, 20,99 € (prix avant réduction)

Étape 2 : Passer sous la douche

Après s’être bien démaquillée, c’est le moment d’aller se relaxer sous une bonne douche chaude. Pour ça, rien de mieux que de s’armer d’un savon qui sent vraiment bon.

Pour passer des heures à chanter sous la douche, voici le savon idéal de la marque La Compagnie de Provence. Ce savon liquide est fabriqué avec 96% d’ingrédients d’origine naturelle. Il est sans sulfate et enrichi en karité pour nettoyer votre corps en douceur.

Retrouvez le savon liquide de Marseille nourrissant La Compagnie de Provence, 14,99 € (prix avant réduction)

Étape 3 : Nettoyer son visage

Pour adopter un rituel de beauté efficace, nettoyer son visage fait partie des gestes essentiels. Il permet d’éliminer les impuretés, les cellules mortes, et par la même occasion de retirer le reste de votre maquillage.

Chaque peau est différente, mais ce masque nettoyant Nuxe est conçu pour convenir à tous types de peau. Cette gelée nettoyante s’utilise directement sous la douche. Elle est composée d’agents nettoyants d’origine naturelle, mais aussi de sucres hydratants 100% d’origine végétale qui aideront à renforcer la barrière protectrice de votre peau. En plus de son doux parfum, la fleur de rose apporte de la fraîcheur pour apaiser votre visage.

Retrouvez le Gel Masque Nettoyant Ultra-Frais Very Rose Nuxe, 20,99 € (prix avant réduction)

Étape 4 : Hydrater son visage

Après un bon moment sous la douche, et s’être enroulée dans une serviette, vient le moment de se munir d’une bonne crème pour le visage. En plus d’être un geste qui vous apporte douceur et réconfort, c’est une étape qui permet de réparer votre peau, et de lui redonner un coup d’éclat.

Cette crème hydratante Patyka est composée de 99,9% d’ingrédients naturels pour dorloter votre visage. Le beurre de mangue bio vient apaiser et nourrir votre épiderme sans effet gras. Elle offre de la douceur et prend soin de tous types de peaux, même des plus sensibles.

Retrouvez la Crème Riche Hydra-Apaisante Patyka, 27,99 € (prix avant réduction)

Étape 5 : Hydrater son corps

Pour finir et ne faire qu’un avec ses draps, il ne vous reste plus qu’à passer de la crème sur votre corps, afin de vous préparer pour un sommeil réparateur.

La marque Respire, lancée en 2019, s’impose petit à petit sur le marché de la beauté grâce à ses produits certifiés bio et fabriqués en France. Ce baume hydratant ne déroge pas à la règle. Il est composé de beurre d’abricot et d’huile d’amande douce pour une hydratation très efficace, il pénètre très rapidement et ne laisse pas de traces blanches.

Retrouvez le baume corps Respire, 22,99 € (prix avant réduction)

Après s’être accordé ces quelques minutes pour s’occuper de soi, il est temps d’enfiler son pyjama pour tomber tranquillement dans les bras de Morphée.

Marionnaud vous propose des milliers de produits pour trouver ceux qui feront votre bonheur. De plus, grâce à la réduction de – 30 % jusqu’au 31 mars, vous n’aurez pas à culpabiliser pour votre porte- monnaie.

Crédit Photo : Sora Shimazaki / Pexels