Mariah Carey va sortir une ligne de cosmétiques et c’est all we want for Christmas

La chanteuse aux 5 octaves est sur le point de se lancer dans le business juteux des produits de beauté. On attend la palette « Le Prince d’Égypte » avec impatience !

Plus une semaine ne passe sans qu’une célébrité n’annonce la sortie imminente de sa marque de produits de beauté. Après les actrices Jennifer Aniston et Scarlett Johansson ou la championne de tennis Naomi Osaka, c’est au tour de la chanteuse la plus « elusive » du top 50 américain de réclamer sa part du (gros) gâteau : l’inégalable Mariah Carey.

Mariah Carey Beauty, le nouveau projet de Mimi

Après la publication de ses mémoires The Meaning of Mariah Carey et la nouvelle version de son single Oh Santa ! en collaboration avec Ariana Grande et Jennifer Hudson, Mariah Carey avait besoin d’un nouveau projet. Et qui de plus légitime que la reine du gloss et des faux cils pour lancer une marque de cosmétiques ?

Selon Fashion Network, Mariah Carey Beauty devrait proposer une ligne de produits plutôt large allant du make up au parfum en passant par les soins de la peau. Concernant la date de sortie, rien n’est sûr, même si d’après une source proche de la star, « le plan est de dévoiler la marque cet hiver, avant les fêtes, et au plus tard début 2022 ».

Le compte Instagram TRENDMOOD a été le premier à divulguer l’info, mais pour l’instant, il n’y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Pourtant, un visuel old-school et l’URL d’un site Internet — pour le moment inactif — ont suffi à mettre plusieurs centaines de fans en émoi.

Mais à quoi va donc ressembler cette ligne ? Étant donné l’esthétique de la star et son image de diva, on est en droit d’attendre des blush veloutés, des fards pailletés et des gloss « brillance miroir » ! Niveau packaging, le velours, la fausse fourrure et l’effet capitonné auront sûrement la part belle.

Mariah Carey et la beauté, against all odds

Contrairement à d’autres célébrités dont on pourrait questionner l’intérêt très soudain pour les cosmétiques, Mariah Carey est une vraie fan de produits de beauté, et elle le prouve à chacune de ses apparitions en s’appropriant les dernières tendances avec tout le glamour qu’on lui connait.

D’ailleurs, elle n’en est pas à son coup d’essai : entre 2007 et 2013, la chanteuse a prêté son nom à une dizaine de parfums pour le groupe Elizabeth Arden et, en 2016, elle s’est associée à MAC afin de créer une collection de maquillage pailletée à souhait pour les fêtes de fin d’année.

S’il est pour le moment impossible de juger de la qualité de ses produits, peut-on en vouloir à Mariah de vouloir surfer sur la vague ? Quand on sait que d’ici 2024 le marché mondial des cosmétiques devrait peser 863 milliards de dollars (Globe News Wire), on peut facilement comprendre sa démarche (certes intéressée, mais comme tout le monde le fait, pourquoi pas elle ?).

Et ce ne sera pas la première (ni la dernière) à préférer sortir des rouges à lèvres plutôt que des albums… N’est-ce pas Rihanna ?

À lire aussi : La rumeur court : Meghan Markle lancerait bientôt sa marque de cosmétiques…