La rumeur court : Meghan Markle lancerait bientôt sa marque de cosmétiques

Meghan Markle a plus d’un tour dans son sac. Après une carrière d’actrice, de productrice de films, d’activiste et entretemps de duchesse du Sussex, l’Américaine semblerait s’intéresser aujourd’hui à l’univers de la beauté…

Meghan Markle connaît les rouages de la beauté. Pendant plusieurs années, elle partageait même ses conseils bien-être à travers le blog The Tig, qu’elle entretenait avec son maquilleur Daniel Martin. Ce chapitre ayant été fermé il y a 3 ans, la duchesse du Sessex s’est alors attelée à d’autres projets.

Mais voilà : une rumeur circulant depuis quelques semaines prédit que l’épouse d’un certain Harry serait en pleine préparation d’une marque de cosmétiques…

Le gros indice concernant Meghan Markle et sa marque de cosmétiques

Si les fans de Meghan et les médias britanniques commencent à se poser des question, c’est parce que le couple se serait rendu plusieurs fois au ranch de Bill Guthy à Santa Barbara au cours de cette dernière année.

Si vous vous demandez qui est ce fameux Bill, c’est tout simplement le co-fondateur de la société de marketing basée en Californie Guthy-Renker ! Cette entreprise est à l’initiative de plusieurs marques de beauté imaginées par des célébrités. Parmi ses plus grandes réussites, il y a la griffe de Cindy Crawford (Meaningful Beauty) ou encore celle de Jennifer Lopez (JLo Beauty)… Rien que ça.

Et si pour l’instant Meghan Markle n’a laissé aucun autre indice sur son passage, il est fort possible que d’autres informations commencent à fuiter vu son niveau de médiatisation.

À quoi s’attendre de la part de Meghan Markle ?

Meghan Markle est une femme engagée. Elle a fait du combat contre le racisme, les inégalité et pour le féminisme son cheval de bataille depuis plusieurs années… Quitte parfois à se mettre tout Buckingham à dos.

Mais ce ne sont pas ses seules priorités puisque l’écologie et la cause animale font également partie intégrante de ses engagements. Il y a donc fort à parier que toutes ces batailles la mènent à mettre au point des produits dont la composition serait vegan, cruelty free mais aussi et surtout : clean ! Car en dehors de tout greenwashing (un phénomène qui touche de près à l’industrie de la beauté), il est aujourd’hui reconnu que certains actifs et ingrédients peuvent nuire à la santé des femmes.

La balle est dans ton camp Meghan !

