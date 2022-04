Les 5 meilleurs films à voir sur Apple TV+

À l’occasion du sacre du film Coda aux Oscars, voilà 5 films à voir sur la plateforme Apple TV+, la première à avoir jamais remporté le prix du meilleur film !

Cette année, les Oscars se sont tenus en grande pompe à Los Angeles, dans la nuit du 27 au 28 mars.

Si la claque de Will Smith à Chris Rock a éclipsé tous les autres événements de la soirée, il convient de rendre hommage à ce qui importe vraiment : le cinéma.

Ainsi, et parce que Coda, sur Apple TV+, a remporté l’Oscar suprême, celui de meilleur film, voilà quelques-uns des plus beaux films à découvrir sur la plateforme.

Coda, de Siân Heder

Rappelez-vous : c’était en 2014 que La Famille Bélier s’offrait un succès éblouissant dans les salles françaises, rapportant même un César du meilleur espoir féminin à Louane Emera.

Huit ans plus tard, sa version américaine revient des Oscars avec la plus belle des statuettes en poche.

Coda, c’est un film à petit budget réalisé par Siân Heder, une écrivaine et réalisatrice américaine.

Sorti en août 2021 sur la plateforme AppleTV+, il met en scène la vie de Ruby, dix-sept ans, qui est l’unique membre de sa famille à ne pas être atteint de surdité — également désignée comme Coda, acronyme de l’anglais pour « child of deaf adults ».

Sa vie se résume à servir d’interprète pour ses parents et, chaque jour, à aider son père et son frère sur le bateau de pêche familial avant de se rendre à l’école.

Lorsque Ruby s’inscrit à la chorale du lycée, elle se découvre un don pour le chant et s’éprend de son partenaire Miles. Encouragée par son professeur aussi enthousiaste qu’exigeant à postuler dans une prestigieuse école de musique, Ruby se retrouve vite écartelée entre les obligations qu’elle croit devoir à sa famille et la poursuite de ses rêves.

Cette adaptation de La Famille Bélier a donc eu droit, contre toute attente, à la récompense suprême des Oscars : le prix du Meilleur film. Mais ça n’est pas tout : il a aussi reçu l’Oscar du meilleur scénario adapté (le scénario original français était signé Victoria Bedos) et a valu à Troy Kotsur l’Oscar du meilleur second rôle masculin.

Macbeth, de Joel Coen

Pour la première fois dans l’histoire de sa cinématographie, Joel Coen officie en solo, sans son frère en tant que coréalisateur ou coscénariste.

Et force est de constater qu’il réussit à passer l’épreuve du feu avec éclat.

On constate au passage que les cinéastes s’attaquant à la pièce de théâtre de William Shakespeare choisissent toujours l’option de la suresthétisation, comme Justin Kurzel en 2015 dans sa version grandiloquente qui préférait la photo au récit ou dans cette nouvelle mouture en noir et blanc, très théâtrale, dont la mise en scène relève du tour de force.

Avec Denzel Washington, Frances McDormand et Alex Hassell dans les rôles principaux, Macbeth s’approprie l’histoire emblématique de Macbeth, chef des armées écossaises, qui élabore un plan terrible avec sa femme pour monter sur le trône.

Obsédés par le pouvoir, les deux époux plongent dans les abysses de la folie.

Un film d’une extravagance ténue et dont la mise en scène est spectaculaire, qui a été distribué dans quelques salles aux États-Unis et n’est disponible en France que sur Apple TV+.

Swan Song, de Benjamin Cleary

Difficile de résister bien longtemps à la seule évocation du nom Mahershala Ali, oscarisé deux fois pour son rôle dans les films Moonlight et Green Book, sur l’affiche d’un film.

C’est sans doute cela qui nous a fait appuyer sur play, à la simple vue de la miniature de Swan Song sur Apple TV+. Et à raison.

Swan Song, c’est un drame brutal et tout à fait délicat à la fois qui projette ses personnages dans un futur proche, où un homme, prêt à tout pour épargner le deuil douloureux qui attend ses proches puisqu’il est atteint d’une maladie incurable, va faire l’objet d’une expérience inédite.

Bouleversant !

On The Rocks, de Sofia Coppola

Laura est une jeune mère de famille qui reprend contact avec son père, dont elle se rend compte qu’il se comporte toujours en playboy frôlant la misogynie.

Entre cet homme extravagant, dragueur, un rien vieux con et la jeune femme, peu de points en commun mais la naissance d’une aventure qui les fera voyager d’un bout à l’autre de Manhattan à la recherche de probables secrets.

On the Rocks est le huitième film de Sofia Coppola, qu’elle a écrit en pensant directement à Bill Murray pour le personnage masculin principal.

Ce rôle, l’artiste l’a imaginé en s’inspirant de sa propre figure paternelle, en la personne de Francis Ford Coppola.

Quant au rôle principal, celui de Laura, il est porté par la lumineuse Rashida Jones, amie proche de la réalisatrice et actrice de comédies, déjà vue dans les séries The Office, Parks and Recreation, mais aussi dans les films Our Idiot Brother et Drôles d’oiseaux entre autres.

Sous la surface, de Drew Xanthopoulos

Parce qu’on néglige trop souvent les documentaires dans nos colonnes, surtout les documentaires sur la nature, on tient à réparer notre erreur en vous présentant le somptueux film de Drew Xanthopoulos, Sous la surface.

On y suit deux docteurs, Ellen Garland et Michelle Fournet, dans leurs études des chants des baleines à bosse comme moyen de communication. Tandis que leurs périples les mènent à deux endroits diamétralement opposés de la planète, leurs recherches partagent la même volonté de mieux comprendre les baleines, leur univers et la manière dont elles communiquent.

Un documentaire passionné, qui donne envie de tout plaquer pour vivre sur les océans.

