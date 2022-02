Les Oscars se parent d’un prix du public, et c’est une excellente initiative

Désormais, le public a le pouvoir de remettre un Oscar au meilleur film de l’année selon lui. À compter du 14 février et jusqu’au 3 mars, tous les Américains peuvent en effet voter !

Si vous êtes une férue de cinéma populaire, l’évidence suivante n’a pas pu vous échapper : il existe souvent un fossé entre les films récompensés par l’Académie des Oscars chaque année, et ceux qui ont fait un carton en salles.

Par exemple, en 2021, c’est Spider-Man : No Way Home qui a pété tous les scores aux États-Unis, se plaçant au premier rang du box-office et enregistrant une recette de 572 millions de dollars (pfiou). Pourtant, ce film Marvel est résolument absent des nommés à la cérémonie 2022.

Pour que les Oscars soient plus proches de tout un chacun, l’Académie a lancé, depuis le 14 février, un vote du public via Twitter. Une première !

Le vote du public aux Oscars, comment ça fonctionne ?

Depuis le 14 février, tous les Américains ont l’opportunité de voter pour leur film préféré de 2021, qui recevra ainsi un Oscar lors de la 94e édition, le 27 mars à Los Angeles.

La création de ce nouvel Oscar a sans aucun doute pour objectif de reconnecter le grand public avec la cérémonie, dont les audiences sont en chute libre depuis quelques années. D’autant plus que, régulièrement, les films les plus populaires au box-office, sont snobés par l’Académie.

Désormais, donc, le public détient un joli pouvoir, et c’est une excellente nouvelle.

Pour qu’il puisse élire son film préféré de l’année passée, il doit se rendre sur Twitter et y inscrire le titre de son film préféré avec les #OscarsFanFavorite and #Sweepstakes.

Ce vote compte pour absolument TOUS les films américains sortis en 2021, sans aucune classification de genre. Chaque personne peut par ailleurs voter jusqu’à 20 fois par jour sur Twitter (les Américains peuvent également voter sur un site dédié).

Ainsi, le public peut très bien décidé d’élire Space Jam 2 ou Spider Man : No Way Home, deux films très populaires en salles, qui ont été boudés par l’Académie, grâce à Twitter — toutefois, les États-Unis ne comptent que 69,3 millions d’utilisateurs actifs sur Twitter, contre 329,5 millions d’habitants, ce qui n’est pas tant que cela. De fait, ce partenariat permettra aussi à Twitter de gagner des abonnés.

Par ailleurs, et pour que le kif ne s’arrête pas, pour le public, là puisque trois des votants seront tirés au sort pour remettre ce nouvel Oscar lors de la cérémonie le 27 mars prochain, devant un parterre de stars en robes à paillettes.

Meryl Johnson, vice-présidente de l’Académie des Oscars chargée du marketing numérique, a précisé dans un communiqué :

Nous sommes très excités quant à ce partenariat avec Twitter […]. Cela permet au public de participer au spectacle en temps réel, de créer une communauté et de faire partie de l’expérience comme jamais auparavant.

Reste à voir quel film les cinéphiles décideront cette année de couronner. Personnellement, on vote pour James Bond : No Time to Die, mais on habite pas du bon côté de l’Atlantique !

