Les 5 films et séries Netflix qu’on attend le plus en juillet

Avis aux fans de Jane Austen et autres Bridgerton : en juillet, Netflix est en mode froufrous, drama et cup of tea.

Vous comptez binge watcher la fin de la saison 4 de Stranger Things le 1er juillet et ne savez pas comment vous occuper sur Netflix tout le reste du mois ?

Pas de panique : entre les titres qui piquent notre curiosité et ceux qu’on a franchement hâte de découvrir, voici notre sélection des programmes qu’on attend le plus en juillet sur Netflix.

Emma., le 1er juillet

Pour accueillir l’été, Netflix nous livre une adaptation du roman éponyme de Jane Austen, publié en 1815. Si on est habitué aux héroïnes timides dans les romances de la femme de lettres britannique, Emma Woodhouse promet d’avoir de quoi nous surprendre. Véritable enfant gâtée, elle se caractérise par sa malice, son caractère fier et une confiance en elle débordante.

Au programme du film Netflix, Emma va s’immiscer dans la vie privée des célibataires de son entourage pour leur faire rencontrer leur âme sœur. Avant de réaliser qu’elle n’est peut-être pas aussi bien intentionnée qu’elle le pensait…

Le gros plus de cette nouvelle proposition de Netflix est sans aucun doute Anya Talor-Joy. L’actrice du phénomène Le jeu de la dame et de Last Night in Soho enfilera ses meilleures dentelles pour incarner Emma. The tea is hot.

© Focus Features

La nuit sera longue, le 8 juillet

Entre Élite, La casa de papel ou encore Les Demoiselles du téléphone, les productions espagnoles ont fait leur preuve sur Netflix. C’est désormais au tour de La nuit sera longue de reprendre le flambeau, avec une première saison en 6 épisodes qui arrive le 8 juillet.

Cette série promet d’être chargée en suspens puisqu’elle se déroule en huis clos derrière les murs d’une prison psychiatrique lugubre. La nuit du 24 décembre, une brigade surarmée coupe tout moyen de communication entre la prison et l’extérieur. Ils essayent de capturer Simón Lago, un dangereux tueur en série… mais le directeur de la prison refuse de le livrer.

© Netflix

Les liaisons dangereuses, le 8 juillet

Si Les liaisons dangereuses pique notre curiosité, c’est qu’après tout, des films qui traitent d’Instagram, il n’y en a pas tant que ça. Et surtout, ça a l’air drôle .

Dans cette adaptation du roman épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos version influenceurs à Biaritz, Paola Locatelli incarne Célène. Du haut de ses 17 ans, elle croit en l’amour absolu, et s’intéresse davantage à la lecture qu’aux réseaux sociaux. En quittant Paris pour Biarritz, elle s’apprête à vivre pour quelque temps loin de son fiancé, Pierre.

Très vite, elle se confronte à la diabolique élite de son nouveau lycée sur laquelle règne l’ex star du grand écran et reine d’Instagram Vanessa et le célèbre surfeur Tristan, aussi dangereux que séduisant. Lorsqu’elle tombe amoureuse de lui, Célène est loin de se douter qu’elle est au centre d’un cruel pari entre Tristan et Vanessa. Jusqu’où iront-ils ?

© Netflix

Persuasion, le 15 juillet

Vous ne rêvez pas : on a droit à deux adaptations de Jane Austen en 15 jours. Mi-juillet, Persuasion débarque sur Netflix. Le film met en scène Dakota Johnson dans la peau d’Anne Elliot, une femme anticonformiste et moderne qui vit avec sa famille noble, guindée et…au bord de la faillite.

Le séduisant Frederick Wentworth, qu’elle a été forcée de laisser partir il y a huit ans, refait surface dans sa vie. Anne devra choisir entre oublier le passé ou écouter son cœur.

© Netflix

The Gray Man, le 22 juillet

The Gray Man est le film le plus attendu de l’année sur Netflix, et pour cause : avec son budget à 200 millions de dollars, il devient la production la plus chère de l’histoire de la plateforme !

Pourtant, ce chiffre colossal n’a peut-être pas de quoi impressionner les réalisateurs de The Gray Man. En effet, Anthony et Joe Russo ont dirigé Avengers : Endgame, le deuxième film le plus rentable de tous les temps, juste après Avatar.

© Netflix

Selon Vogue, les réalisateurs affichent l’ambition de créer une franchise à la hauteur de Jason Bourne ou James Bond puisque The Gray Man est d’abord une saga composée de dix romans de Mark Greaney et publiés depuis 2009.

Sans surprise, les frères Russo ont misé sur un casting explosif. Aux côtés de Ryan Gosling qui occupe le rôle-titre, on retrouve Chris Evans, Ana de Armas ou encore Regé-Jean Page (de Bridgerton).

Au programme du film Netflix : l’agent le plus doué de la CIA (dont personne ne connaît l’identité) découvre accidentellement les sombres secrets des services de renseignement américains. Un ex-collègue tueur aux tendances psychopathes met alors sa tête à prix. Commence une chasse à l’homme qui va mettre des assassins des quatre coins du monde à ses trousses…

À lire aussi : Les 15 meilleurs films d’horreur à voir sur Netflix

Crédits des images à la Une : © Netflix