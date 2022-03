Le créateur de La Casa de Papel mijote une série Netflix sur le Covid, et pas sûr qu’on ait envie de voir ça

Vous n’en avez pas assez soupé, du Covid ? Non ? Ça tombe bien parce que c’est reparti pour un tour. Sur votre écran en tout cas !

Franchement : on a déjà eu le Covid, on a déjà vu tous nos amis avoir le Covid, et on a vu des films sur le Covid alors de notre côté, on ne ressent pas le besoin immédiat d’avaler une série entière dessus.

Qu’à cela ne tienne, Netflix compte remettre le sujet sur le tapis.

Álex Pina (La Casa de Papel) prépare une série sur la pandémie pour Netflix

Rappelez-vous : en 2017, l’arrivée de La Casa de Papel sur Netflix avait causé un raz-de-marrée, un peu comme Squid Game en 2021, invitant le monde entier à ne parler que de ça, imposant même les costumes de braqueurs au moindre anniversaire déguisé.

Image tirée de La Casa de Papel, sur Netflix

Fort de ce succès, Netflix a bien évidemment — et à raison — pris soin de cajoler son créateur, en lui proposant de nouvelles collaborations.

Ainsi sont nés Sky Rojo et White Lines, deux projets dont le retentissement a été moindre mais qui ont confirmé l’attrait du scénariste pour les histoires abracadabrantesques.

Image tirée de la série Sky Rojo, sur Netflix

Prochainement, et d’après le magazine Deadline, Álex Pina et Netflix vont remettre le pied à l’étrier de leur passion réciproque avec une nouvelle série, basée cette fois-ci sur l’épidémie de Covid-19 et surtout sur l’extraordinaire boom des confections de bunkers qui ont suivi le début de la pandémie.

Pour l’heure, ni synopsis précis ni casting n’ont été annoncés mais ça devrait bientôt être chose faite !

Voir La Casa de Papel sur Netflix

