Les initiatives solidaires géniales de Lady Gaga pendant la pandémie

Je t’ai déjà fait part, chère lectrice, de mon amour et de mon admiration pour Lady Gaga, mon idole de tous les temps.

Et bien figure toi que mon adoration pour la popstar a encore un peu grandi hier, lundi 6 avril.

Lady Gaga est intervenue en direct d’une conférence de presse virtuelle de l’OMS et a expliqué avoir récolté 35 millions de dollars pour aider à combattre le coronavirus et ses conséquences.

De plus, la chanteuse a annoncé l’organisation d’un énorme concert caritatif virtuel pour soutenir le personnel soignant.

Covid-19 : Lady Gaga a déjà levé 35 millions pour l’OMS

Lady Gaga helped raise $35 million in the past 7 days for the World Health Organization. pic.twitter.com/G9KKeKDfyB — Lady Gaga Updates (@LGTourNews) April 6, 2020

« Nous sommes tous tellement reconnaissants envers les soignants du pays et du monde entier qui sont en première ligne durant ce Covid-19. Cette pandémie est une catastrophe et je les remercie tellement d’être au front, je prie aussi pour les victimes du Covid-19. Cela a été un plaisir de coopérer avec l’organisation Global Citizen (qui lutte contre la pauvreté, ndlr) pour lever des fonds en coulisses. Mes pensées vont aussi aux personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont du mal à se nourrir, eux et leurs enfants. »

Gaga a expliqué qu’elle avait passé la semaine à appeler plus de 60 sociétés, entreprises et philanthropes afin de récolter une telle somme pour le Fonds de solidarité COVID-19 de l’OMS.

Ces 35 millions seront consacrés à l’achats « d’équipements de protection individuelle essentiels, des fournitures et des kits de test dans le monde entier, et aidera à améliorer la capacité des laboratoires ».

Covid-19 : la solidarité de Lady Gaga ne s’arrête pas là

Mais Gaga ne compte pas s’arrêter là !

Il y a quelques heures, la diva était en ligne avec Tim Cook, l’actuel directeur général d’Apple, et a réussi à confirmer un don supplémentaire de 10 millions de dollars qui iront directement à l’OMS !

Covid-19 : le concert caritatif et virtuel de Lady Gaga

En parallèle de cette action solidaire avec l’OMS, Lady Gaga a annoncé un concert virtuel et caritatif du nom de « Un Monde : Ensemble chez soi » en partenariat avec l’OMS et Global Citizen.

La chanteuse avait annoncé que la sortie de son album Chromatica (prévue pour le 10 avril) serait finalement décalée mais elle ne compte pas priver ses fans de sa musique pour autant.

Le concert sera diffusé à la télévision (sur les chaines ABC, CBS et NBC) et en ligne (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Tidal, et Apple Music) le 18 avril, avec pour objectif de soutenir le personnel soignant en leur faisant profiter du show gratuitement et de « célébrer et encourager le pouvoir de l’esprit humain ».

Pour cela, la diva s’est entourée des meilleurs qui performeront eux aussi depuis chez eux.

Sont annoncés Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish et Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Burna Boy and Maluma.

Mais aussi David Beckham, Priyanka Chopra Jonas, Idris and Sabrina Elba, Kerry Washington…

Rien que ça…

Fière de mon idole

Je suis très touchée par les actions de Lady Gaga car comme je te le disais, elle a été un modèle dans ma construction d’adolescente puis de jeune femme depuis plus de 10 ans maintenant.

Je suis très fière de mon idole qui m’inspire énormément en ces temps difficiles.

Je vais chercher quel appareil électronique de mon lieu de confinement dispose du meilleur son en attendant le concert.

Est-ce que tu le regarderas aussi ?