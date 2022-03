La Casa de Papel : Netflix prépare une série spin-off sur le personnage de Berlin

Au cas où vous ne vous seriez toujours pas lassée de la série espagnole, Netflix remet le couvert de La Casa de Papel avec une série spin-off centrée sur Berlin.

Nombreux sont les professionnels de l’expression « tirer sur la corde » quand on touche au monde de la télévision.

La Casa de Papel en est un bel exemple, puisqu’en dépit de toute crédibilité scénaristique, la série espagnole d’Alex Pina a eu droit à 5 saisons. C’est-à-dire au moins 3 de trop.

Qu’à cela ne tienne, devant le succès du programme sur la plateforme, un spin-off est en cours de production, centré sur le personnage de Berlin cette fois. Et même si on en a marre de l’univers écarlate de la série, on est finalement pas contre une série basée sur le meilleur perso du programme.

Un spin-off sur Berlin en cours de préparation

Image tirée de La Casa de Papel, sur Netflix

Les méchants > les gentils. C’est grâce à ce théorème très scientifique que s’explique notre envie de binger, du moins sur le papier, le spin-off de La Casa de Papel en cours de préparation.

Berlin, c’est en effet le dandy/connard de la bande de El Professor, qui n’a ni peur de la mort ni de passer pour un infect trou du cul.

Frère du Professeur, il a commandité le braquage de la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre en guise d’hommage à son père, et aussi pour s’en mettre plein les fouille.

Fieffé voyou, il est un fin stratège, aussi balèze pour élaborer des plans que pour manier la gâchette. C’est aussi un misogyne pas tenté, un narcissique insupportable auquel on a envie de mettre des gifles à tour de bras, mais que les scénaristes de la série ont su rendre sympathique auprès du public en expliquant ses failles.

C’est précisément parce qu’il est ambivalent que ce personnage fonctionne si bien à l’écran, par opposition à son frère, sorte de grand héros à lunettes ennuyeux au possible — qui est d’ailleurs tout aussi mégalomane mais avec un sens de l’honneur (et un respect des femmes) un poil plus affuté.

Bref, un spin-off sur Berlin est une excellente idée, qui devrait réjouir les abonnés Netflix, et sortira courant 2023.

Pedro Alonso, l’interprète du personnage, a précisé lors d’un meet-up :

« Je suis si heureux que ça se fasse. Je suis profondément reconnaissant d’avoir pu créer un lien avec des personnes du monde entier, de recevoir autant d’amour et de passer un moment aussi mémorable. Vous, les fans, êtes nos complices et je vous en remercie. »

Reste à voir si le produit sera à la hauteur de nos attentes.

