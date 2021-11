Jusqu’à -70% de réduction sur les sextoys pour le Black Friday !

Les sextoys c’est cool, mais ce n’est pas toujours donné. Pour des plaisirs solitaires ou des parties de jambes en l’air pimentées sans casser votre tirelire, profitez du Black Friday ! Il y a jusqu’à -70% sur certains jouets… Pourquoi se priver ?

Nous sommes le vendredi 19 novembre et vous savez ce que ça veut dire ? C’est le Black Friday, soit le meilleur moment de l’année pour faire de bonnes affaires !

Et côté sextoys, les bons plans font baver sur le site du Dorcel Store et d’Amorélie. Womanizer à prix cassé, accessoires pour couple pour une bouchée de pain, stimulateur à clitoris et à Point G jusqu’à -70%… Ça serait dommage de passer à côté de ça !

Voilà une sélection des sept meilleurs plans de sextoys à prix réduits pour vous chauffer sans faire chauffer votre carte bleue !

Le stimulateur connecté Satisfyer

Stimulateur Connecté À Air Pulsé Curvy 3+ Rose

Stimulateur Connecté À Air Pulsé Curvy 3+ Rose, Satisfyer, 15,59€ au lieu de 51,95€ sur Dorcel Store

-70% de réduction pour ce stimulateur à clitoris connecté ! Le Curvy 3 + stimule la partie externe de votre clito grâce à l’air pulsé couplé de vibrations (il offre 11 programmes d’ondes vibratoires et 11 programmes de vibration silencieuses). Il est entièrement étanche et peut donc s’utiliser sous la douche ou dans le bain.

Et surtout, il est contrôlable grâce à l’application Satisfyer Connect, disponible sur smartphone, tablette ou Apple Watch qui vous permet de créer vos propres vibrations. Vous pouvez, par exemple, transformer une musique ou un bruit ambiant en vibrations extatiques !

Le set Womanizer Duo

Le set Womanizer Duo Bordeaux

Le set Womanizer Duo Bordeau, 169,10€ au lieu de 242,70€ sur Amorélie

Ce set à -30% de réduction comprend tout ce qu’il vous faut pour passer un bon moment ! Vous y trouverez un Womanizer duo bordeaux qui stimule à la fois le clitoris par ondes de pression et le point G, un lubrifiant et un gel de massage, une pochette pour ranger votre sextoy, et un nettoyant pour le garder bien propre.

Le plus du jouet sexuel ? 12 niveaux d’intensité, 10 modes de vibration, et le fait qu’il ne se mette en marche qu’au contact de la peau !

Le Wand Vibromasseur Dual Orgasms

Le Wand Vibromasseur Dual Orgasms

Le Wand Vibromasseur Dual Orgasms, 56,99€ au lieu de 94,99€, Dorcel

Dorcel revisite le grand classique du Wand et propose une triple stimulation clitoridienne, vaginale et du point G, le tout à -40% à l’occasion du Black Friday !

Utilisez les deux extrémités du sextoy pour prendre du plaisir : la boule offre 7 modes de vibrations pour chouchouter votre clito, et la partie phallique s’insère dans le vagin pour profiter des 3 modes de rotation avec billes tournantes.

Le doigt vibrant Tease

Le doigt vibrant Tease

Le doigt vibrant Tease, 27,90€ au lieu de 39,90€, Amorélie

Tease, proposé à -30% pour le Black Friday, est une véritable extension de votre main. Il permet de stimuler les clitoris, la vagin, l’anus, les testicules ou les tétons des personnes à pénis ou à vulve.

Pour l’utiliser, c’est simple, passez-le autour du doigt et profitez ou faites profiter votre partenaire des 6 modes de vibration et des 3 niveaux d’intensité !

Le Soraya Wave Vibromasseur Rabbit

Soraya Wave Vibromasseur Rabbit

Le Soraya Wave Vibromasseur Rabbit, 199,20€ au lieu de 249€, Lelo sur Dorcel Store

Ce vibromasseur de Lelo est aussi beau, qu’excitant et alléchant, grâce aux -20% du Black Friday.

La grosse extrémité du sextoy Soraya, à insérer dans le vagin, bouge dans un mouvement de va-et-vient similaire aux doigts d’un ou d’une partenaire. Et pour couronner le tout, il offre une stimulation du clitoris qui s’adapte à toutes les anatomies et est conçu dans un silicone doux et haut-de-gamme très agréable au toucher.

Le stimulateur pour couple Love Partner

Stimulateur Couple Love Partner

Le Stimulateur Couple Love Partner, Pauline & Margot, 39,98 € au lieu de 99,95€ sur Dorcel Store

Ce jouet sexuel pour couple est à -60% ! Contrôlable grâce à une petite télécommande, il est totalement flexible et peut donc se plier à toutes vos envies.

Il stimulera le clitoris et le point G des personnes à vulve, et pourra également titiller le pénis lorsqu’il sera glissé dans le vagin lors de la pénétration, grâce à ses vibrations variables. Petit plus ? Il peut aussi s’utiliser en solo !

Le Womanizer Liberty

Womanizer Liberty

Le Womanizer Liberty, 84,90€ au lieu de 99,90€ sur Amorélie

-15% de réduction pour ce petit stimulateur clitoridien classique de Womanizer. C’est un incontournable à avoir dans son tiroir !

Cette édition spéciale en collaboration avec Lily Allen stimule la partie externe du clitoris par ondes de pression avec 6 niveaux d’intensité. Grâce à son clapet de fermeture et sa petite taille, vous pouvez l’emmener partout avec vous, en toute sécurité et de manière parfaitement hygiénique. Son petit plus ? Ses 2 embouts « adaptés à toutes les tailles de clito » !

Bon shopping !

Crédits photos : Dorcel Store et Amorélie