Jennifer Aniston s’exprime sur son infertilité et ses FIV infructueuses

Le grand public la renvoie sans cesse au personnage de Rachel Green dans Friends de 1994 à 2004, ou à son rôle d’épouse de Brad Pitt de 2000 à 2005 puis de Justin Theroux à 2015 à 2017, mais aussi à son statut de femme sans enfant. Aujourd’hui, Jennifer Aniston explique combien ces opinions lui pèsent, et parle de ses tentatives de FIV infructueuses et de son infertilité.

Inoubliable dans le rôle de Rachel Green dans la série Friends de 1994 à 2004, Jennifer Aniston a continué sa carrière avec davantage de discrétion depuis. L’actrice âgée de 53 ans s’affiche aujourd’hui en couverture du magazine Allure où elle s’adonne à de rares confidences.

Jennifer Aniston raconte combien ses galères pour devenir mère l’ont forgée

Ce sont les révélations de Jennifer Aniston sur son rapport à la maternité qui marquent particulièrement dans l’interview, notamment son parcours de PMA infructueuse :

« Je dirais qu’à la fin de la trentaine, la quarantaine, j’avais traversé des moments vraiment difficiles, et si ce n’était pas pour cela, je ne serais jamais devenue qui je devais être. C’est pourquoi j’ai une telle gratitude pour toutes ces choses merdiques [qui me sont arrivées]. Sinon, je serais encore cette personne qui était si craintive, si nerveuse, si incertaine de qui elle était. »

« Et me voilà aujourd’hui. Le train est passé »

Habituée aux rumeurs sur une possible grossesse, celle qui était mariée à Brad Pitt de 2000 à 2005, puis à Justin Theroux de 2015 à 2017 ajoute :

« Toutes les années et les années et les années de spéculation… C’était vraiment difficile. Je passais par une FIV, buvant des thés chinois, etc. J’essayais tout. J’aurais donné n’importe quoi pour que quelqu’un me dise : »Congelez vos ovocytes, rendez-vous service. » Je n’y ai pas pensé. Et me voilà aujourd’hui. Le train est passé. »

Même si elle a longuement bataillé pour tenter d’avoir des enfants biologiques, Jennifer Aniston dit ne rien regretter. Elle se sent même soulagée, poursuit-elle auprès du numéro de décembre 2022 du magazine Allure :

« En fait, je ressens un peu de soulagement maintenant parce qu’il n’y a plus, »Est-ce encore possible ? Peut-être. Peut-être. Peut-être. » Je n’ai plus besoin d’y penser. »

Les pires rumeurs ont pesé sur le fait que Jennifer Aniston n’ait pas d’enfant

Il peut paraître particulièrement dur d’imaginer les difficultés de Jennifer Aniston à procréer, couplées à la pression du grand public. Celui-ci s’est longtemps permis de juger ses moindres faits et gestes, mises en couples et ruptures, imaginant les pires scénarios pour tenter d’expliquer le pourquoi du comment elle n’avait pas d’enfants. Sans même avoir son niveau de notoriété, c’est le genre de pression sociale que beaucoup de femmes peuvent ressentir, qu’elles veuillent des enfants ou non, qu’elles puissent en avoir ou non. D’où l’importance de ce genre de témoignage pour rappeler au plus grand nombre les complexités qu’on ne soupçonne pas toujours derrière ce genre de situation.

Jennifer Aniston dans la série The Morning Show.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram d’Allure.