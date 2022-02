Un an et demi après avoir perdu son bébé, Chrissy Teigen se lance dans une FIV avec courage

La mannequin Chrissy Teigen, habituée à livrer beaucoup d’éléments de sa vie privée, nous annonçait ce week-end une très bonne nouvelle : elle reprend un parcours de PMA afin d’avoir un nouvel enfant.

En septembre 2020, Chrissy Teigen et son compagnon John Legend perdaient leur fils Jack, suite à une fausse couche à 20 semaines de grossesse.

L’actrice, mannequin, et animatrice avait alors documenté cet événement tragique pour le couple. Cette médiatisation avait ainsi pu contribuer à lever un tabou encore trop présent et difficile à vivre pour les femmes.

Chrissy Teigen fait une nouvelle annonce

La mannequin — mère de deux enfants : Luna, 5 ans et Miles, 3 ans — annonce qu’elle n’est pas enceinte (qu’on la laisse tranquille avec son ventre un peu gonflé, bon sang) mais qu’elle débute un parcours de PMA pour avoir un autre enfant.

« Hiiiiii. J’en ai parlé en story, mais je voulais vous annoncer que je suis engagée dans un autre cycle de FIV pour sauver autant d’ovocytes que possible et, espérons-le, créer des embryons solides et sains. »

C’est donc tout naturellement qu’elle annonce se lancer dans un nouveau processus de PMA pour avoir un bébé. Elle détaille ensuite le parcours et les difficultés :

« Honnêtement, les injections ne me dérangent pas… Elles me font me sentir comme un médecin/chimiste… mais les ballonnements sont horribles, alors je vous supplie d’arrêter de demander si je suis enceinte parce que même si je sais que c’est dit avec de bonnes intentions, c’est juste un peu difficile à entendre parce que je ne suis pas enceinte. »

Chrissy Teigen explique avoir une stimulation hormonale afin d’avoir beaucoup d’ovocytes à récolter pour une future FIV.

Ces injections peuvent avoir des incidences sur l’humeur mais également physiques avec des douleurs, des tiraillements et des ballonnements. Parfois des effets similaires à ceux d’une grossesse ! On comprend donc son léger ras le bol et son envie de mettre les choses au clair.

Lever un autre tabou : la PMA

Chrissy Teigen est habituée à jeter des pavés dans la marre. Elle n’a jamais caché ses problèmes de fertilité. La mannequin a aussi parlé sur les réseaux sociaux avec sincérité de sa fausse couche. Régulièrement, elle se bat contre la grossophobie et le mom-shaming, qui revêt beaucoup d’aspects différents.

Elle avait été critiquée pour avoir pris un bain avec ses enfants mais n’avait pas manqué de réagir. (© Instagram/ChrissyTeigen)

Cette fois, elle lève le voile sur un autre tabou, le recours à une FIV et ses galères. Beaucoup de personnes y ont recours, mais elles vivent souvent ces parcours, éprouvants physiquement et mentalement, dans une certaine solitude. Le sujet est évité dans les conversations, on ne se confie peu dessus. Pas encore ! Et il était assez habituel par le passé de ne pas en parler aux enfants eux-mêmes.

Les stars qui y ont recours et qui en parlent contribuent donc à une certaine normalisation de ces parcours, qui ne devraient pas être vus comme honteux. Le recours à la médecine n’a d’autre incidence que les difficultés rencontrées pendant le processus pour être enceinte.

Mais on en entend assez peu parler dans les médias et dans les discussions entre amis. Il serait temps que cela change !

L’accès à la PMA en France et dans le monde

En France, il y a eu 148 711 tentatives d’Assistance médicale à la procréation en 2018, selon l’Agence de biomédecine. L’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires en 2021 a été une excellente nouvelle, même si les moyens n’ont pas encore été mis en place pour que cette possibilité soit véritablement effective.

L’accès aux traitements de procréation médicalement assistée pour les personnes infertiles reste très inégal dans le monde et même en Europe.

Alors certes, les personnes qui ont recours à une aide médicale pour être enceintes ne sont pas toutes en train de faire du sport avec un coucher de soleil sur la mer en arrière-plan… D’autres galèrent avec la conciliation compliquée d’une PMA avec des obligations professionnelles et familiales contraignantes. Mais on peut quand même remercier Chrissy Teigen d’aborder ces sujets, comme peu de stars le font. Son honnêteté à toutes épreuves est utile à beaucoup de femmes !

À lire aussi : Chrissy Teigen prend un bain avec ses enfants et ça énerve des gens ? Le jugement sur les mères, vraiment…

Image en une : © Wikimédia Commons