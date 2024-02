Une conseillère de Paris ouvre la séance avec son bébé dans les bras

Léa Vasa, conseillère de Paris en charge de la propreté et de l’économie circulaire, a siégé à une séance du Conseil de Paris en compagnie de sa petite fille de trois mois.

C’est une scène insolite et résolument féministe. Léa Vasa, élue écologiste à Paris 10, a présenté sa première délibération portant sur un projet relatif aux canaux de Saint-Denis avec son nouveau-né dans les bras.

Un bébé au Conseil de Paris

Léa Vasa commence sa prise de parole en remerciant la Maire de Paris de la laisser garder sa fille avec elle pendant la séance. En effet, son bébé venant tout juste de s’endormir dans ses bras, elle explique qu’elle ne pouvait pas la poser ou la confier à d’autres, au risque de la réveiller. Et comme elle le dit si bien :

Comme chaque parent le sait, c’est le moment le plus critique, donc absolument pas le moment de la poser ou de la confier.

Elle continue en ajoutant :

Ce n’est pas évident de concilier les fonctions d’élue avec la vie de parent, et peut-être que ce Conseil peut aussi inscrire dans son règlement la possibilité de venir en séance avec ses nouveau-nés, notamment quand ils sont allaités, puisque c’est toute une organisation à repenser.

Elle remercie également l’assemblée pour sa bienveillance à son égard. Le geste de Léa Vasa, qui défie les jugements persistants sur la capacité des femmes à exceller dans des rôles politiques tout en étant mères, peut encourager les mères à poursuivre leurs ambitions politiques sans sacrifier leur nouvelle maternité.

Un geste fort qui souligne un congé maternité trop court

Mais, bien que ce geste soit fort, il peut aussi mettre en lumière un défaut sociétal : celui du congé maternité bien trop court — quand bien même le gouvernement souhaite le remodeler, sans donner plus de précisions à ce jour sur la forme qu’il souhaiterait lui donner. Il est également nécessaire et urgent de repenser l’aménagement et le temps de travail des jeunes parents, qu’ils allaitent leur bébé, ou non.

