Des chorés, des challenges, des tutos makeup à base de Nesquick…. Oui, TikTok regorge de vidéos toujours plus surprenantes les unes que les autres, c’est d’ailleurs ce que j’adore avec ce réseau social.

Mais depuis quelque temps, il y a un type de vidéos qui se démarque des autres : des TikToks de personnes qui lavent les fraises d’une certaine façon et qui révèlent tout un tas de bestioles que l’on ne voit pas d’habitude et donc, que l’on mange avec le fruit……..

Wash your strawberries in salt water 🚿🍓 Genuinely to remove bugs 🐛 pic.twitter.com/jW1vz83Wgn

La technique consiste à laisser tremper ses fraises pendant 30 minutes dans de l’eau bien salée….

Un peu loin de mon simple passage sous le robinet habituel…

C’est après ce bain que tes fraises vont révéler leurs habitants… Dans les vidéos sur TikTok, certains découvre des insectes, d’autres des vers…

J’ai donc voulu faire l’expérience chez moi avec les petites fraises de mon jardin.

Le résultat n’était pas aussi surprenant que les autres vidéos mais il avait bien des petits trucs à la surface de mon eau salée…

Aussi, l’eau de mon bol est assez trouble parce que je n’avais pas de sel blanc tout simple, j’ai donc utilisé un sel moins traité et qui contient des petites particules colorées.

Alors oui, on mange certainement ces insectes depuis toujours, mais avant d’être complétement dégoutée et de cancel les fraises à vie, essayons de savoir qui ils sont et s’ils sont vraiment nos ennemis (spoiler : non au contraire).

Au début, j’avoue avoir été un peu (beaucoup) rebutée par la nouvelle (en plus je suis vegan donc ça me donnait beaucoup à réfléchir)….

Mais j’ai vite pu relativiser grâce à ce thread Twitter de Sarah Taber, scientifique et spécialisée dans l’agriculture.

ok so there's this thing going around on TikTok about "if you soak your strawberries in salt water worms come out" and I pic.twitter.com/0wGJwZlH9n

Tu peux cliquer sur le tweet pour dérouler le thread, mais sinon, laisse-moi te traduire et résumer ses propos.

Sarah Taber explique que ces insectes volants et minuscules sont des thrips (aussi connu sous le nom de Thysanoptères).

first off they're thrips, not worms

Thrips are insects SO tiny that when they "fly" (yes! wings!) they're more like air plankton.

Some thrips are micropredators that eat aphids & mites! These thrips are very good friends. Here have an extreme close-up.https://t.co/b87wOfUopQ pic.twitter.com/s4ivARGjHr

— Dr Sarah Taber (@SarahTaber_bww) May 24, 2020