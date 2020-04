Ooooooookay.

Avec ma coloc’ on a redécouvert Tik Tok il y a quelques semaines et, depuis, on a passé de longues heures à scroller. Alors j’en ai fait la thématique du jour !

Car c’est quand même ouf d’avoir tout le nécessaire réuni sur son téléphone pour faire des vidéos.

Je me lance sur Tik Tok

Avant j’étais un hater de Tik Tok, mais comme dit le proverbe : « Il y a que les endives qui changent pas d’avis » — normal vous me direz, c’est des légumes, aucune chance qu’elles aient un avis.

Je me suis donc mis face à mon portable et je suis parti à la recherche de vidéos ludiques.

Malgré mon agacement de revoir régulièrement les mêmes vidéos reproduites à l’identiques par des centaines de personnes, je suis tombé sur des vidéos hilarantes et souvent très créatives.

Du coup, j’ai décidé de m’y mettre aussi !

Rejoins-nous sur Tik Tok !

Pour retrouver les Tik Tok faits dans la vidéo, abonne-toi à @madmoizellecom et @mateobales !

En ce moment je fais 1 vidéo tous les matins à 7h sur Big Up pour distribuer des bonnes vibes pendant cette période étrange. Rejoins nous, mets la cloche, prends ton petit dej’ et on est parti !

N’hésite pas à proposer les activités que tu voudrais que je fasse en commentaire !