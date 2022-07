Forest Whitaker, un acteur unique à découvrir en 3 films géniaux

Cette année, Forest Whitaker a reçu une Palme d’honneur au festival de Cannes. L’occasion de redécouvrir cet acteur exceptionnel grâce à trois films géniaux et disponibles tout de suite sur les plateformes.

Pour sa 75 ème édition, le festival de Cannes a rendu hommage à Forest Whitaker en lui décernant une Palme d’honneur qui récompense l’ensemble de sa carrière.

Pour découvrir ou redécouvrir Forest Whitaker, Madmoizelle vous a concocté une sélection de trois films géniaux dont la qualité tient beaucoup à cet immense acteur aux multiples facettes.

Les films de la sélection sont disponibles tout de suite sur Netflix, Prime et Disney+.

Saisissant en Idi Amin Dada, dictateur africain dans Le Dernier Roi d’Écosse

On vous recommande chaudement Le Dernier Roi d’Écosse, un biopic qui croise des éléments fictionnels et qui ne ressemble à aucun autre. Le film est disponible sur Disney+. Terrifiant, fascinant, charismatique et complètement imprévisible Forest Whitaker y livre une interprétation saisissante qui lui a valu de nombreuses récompenses lors de la sortie du film en 2007. Parmi elles, on peut citer l’Oscar et le Golden Globe du Meilleur acteur.

« Forest a incarné la double personnalité d’Amin, le charme et la menace, avec tant d’intensité que l’ambiance sur le plateau était parfois vraiment étrange. Il campe à la perfection la démesure et le danger du personnage. » Charles Steel, producteur du film (depuis les secrets de tournage du film)

Dans le récit, Nicholas Garrigan (James McAvoy) incarne un jeune médecin écossais qui débarque en Ouganda où il rencontre le nouveau leader du pays, Idi Amin Dada. Fasciné par l’Histoire et la culture écossaise, Amin Dada trouve le jeune homme sympathique et lui propose de devenir son médecin personnel. Séduit par le charisme du chef de l’Etat, le jeune médecin rejoint le cercle présidentiel. Bombardé confident du dictateur, piégé au cœur de la mégalomanie meurtrière d’Amin Dada, Garrigan devient malgré lui complice d’un des plus terrifiants régimes africains du XXème siècle.

Fascinant en samouraï solitaire dans Ghost Dog

Ghost Dog est un tueur professionnel qui se fond dans la nuit et se glisse dans la ville. Il vit dans une cabane perchée sur le toit d’un immeuble abandonné, au milieu des oiseaux, où il étudie un ancien texte samouraï. Quand son code moral est trahi par le dysfonctionnement d’une famille mafieuse qui l’emploie de temps à autre, il réagit strictement selon le code samouraï.

Réalisé en 1999, Ghost Dog est peut-être le meilleur film de Jim Jarmush. Portée par la bande originale de RZA du Wu-Tang Clan, cette œuvre extrêmement sensible, poétique et viscérale croise les histoires de mafia aux arts martiaux et au hip-hop.

Au cœur de ce mélange, il y a un loup solitaire, Ghost Dog. Le rôle de Whitaker apparaît presque comme le parfait opposé de celui du Dernier Roi d’Écosse, tant l’acteur réalise ici une performance toute en retenue. Le personnage est quasiment muet, pourtant, il dégage une puissance émotionnelle et tragique qui ne laisse pas indifférent. En plus, Ghost Dog est disponible sur Prime Video.

Menaçant mais aussi bouleversant dans Panic Room

Disponible sur Netflix, Panic Room est un thriller en huis clos de David Fincher réalisé en 2002. Le film suit Meg (Jodie Foster), une trentenaire qui emménage seule avec sa fille Sarah (Kristen Stewart) dans une immense maison située dans un quartier huppé à l’ouest de New York. Une maison dans laquelle elles croyaient être seules…

Véritable shot de suspens et d’adrénaline, Panic Room ne vous laissera pas une seconde pour reprendre votre souffle. Le film exploite avec malice l’espace de la maison et présente surtout des personnages aussi captivants que surprenants. Parmi eux, Forest Whitaker est de loin le plus marquant. Il brille par la richesse de son jeu, qui le rend capable de nous inspirer autant la peur que l’empathie…

