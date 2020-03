6 films dont les twists de fin sont complètement OUF

Le 14 avril 2019

Grâce à la vidéothèque de son travail, ma mère déterrait toujours des merveilles de VHS qu’elle glissait dans le magnétoscope quand j’étais sage, ou quand elle voulait avoir la paix.

J’ai passé une partie de mon enfance à mater des cargaisons de films, la télé m’étant interdite.

Mon premier plot twist

Très tôt, j’ai développé un gout prononcé pour les films à suspense, et s’il y avait en plus des notes d’horreur dedans, c’était la folie à tous les étages.

À 10 ans, j’ai trouvé un DVD ou une VHS je ne sais plus, un peu au hasard, et j’ai eu une folle envie d’en regarder le contenu.

La jaquette était toute sombre et seul le visage de Nicole Kidman éclairé par une bougie apportait un peu de lumière au décor.

Ça s’appelait Les Autres, et ça avait l’air de faire peur.

J’étais toute seule à la maison, et ne savais pas si j’étais vraiment autorisée à regarder un machin pareil sans être accompagnée d’un adulte.

Un peu excitée par l’idée d’une éventuelle transgression, j’ai inséré l’objet dans le lecteur ou le magnétoscope, et j’ai attendu d’avoir la frousse.

Celle-ci est bien sûr venue. Les Autres, ça fait peur, surtout pour une enfant de 10 ans.

Après cette projection solitaire, je restais un peu coite sur mon canapé, ne sachant pas trop quoi faire.

Ce n’était pas la peur qui me paralysait, mais une sensation toute nouvelle, qui ne m’avait jamais encore frappée : on m’avait prise pour une gourde.

On m’avait raconté une histoire, fait emprunter certaines pistes, et puis on avait démoli le château entier de mes certitudes.

C’était ma première rencontre avec les plot twists.

Dès lors, j’ai recherché cette sensation partout et tout le temps.

Toi aussi, douce lectrice ? Alors voici une petite sélection de films dont le twist de fin te fera reconsidérer complètement la manière dont tu as envisagé l’histoire !

Usual Suspects et son twist de fin

C’est LE classique à côté duquel il est difficile de passer, au point qu’il est compliqué de ne pas se faire spoiler.

Réalisé par Bryan Singer et porté par Chazz Palminteri, Kevin Spacey, Gabriel Byrne, entre autres, Usual Suspects a fait exploser une bonne tonne de cerveaux.

De quoi ça parle, Usual Suspects ?

Cinq criminels se retrouvent en garde à vue après avoir été dénoncés par un anonyme.

Quelques temps plus tard, ils sont tous engagés pour mener une action criminelle commanditée par le génie du crime Keyser Söze.

Ils deviennent alors les pantins d’une abominable machination…

Usual Suspects, c’est un incontournable du cinéma qui a bien mérité sa place au Panthéon des films aux plus gros mindfucks.

Sixième Sens et son twist de fin

J’ai un rapport compliqué à ce film, dans la mesure ou je lui voue une affection sans limite… alors que je ne trouve pas son twist transcendant.

M. Night Shyamalan, maestro du suspense, laisse suffisamment d’indices dès le début de son film pour que l’on puisse se douter rapidement qu’il nous la met à l’envers.

Mais tout de même, Sixième Sens reste un joli film, brillamment interprété par Bruce Willis, Haley Joel Osment et Toni Collette.

De quoi ça parle, Sixième sens ?

Un garçon de huit ans prénommé Cole Sea est rongé par un lourd secret : il voit « des gens qui sont morts ».

Des visions qui le traumatisent, lui filent des sueurs froides.

L’enfant s’enferme dans une peur maladive et ne veut pas parler de cet épouvantable pouvoir à qui que ce soit, si ce n’est à un psychologue spécialisé.

À quoi sont dues ces manifestations ?

Tu as probablement déjà vu Sixième Sens, mais je t’encourage à le revoir. Tu verras, il prend une toute autre saveur au deuxième ou troisième visionnage, et surtout n’a pas pris une ride !

Old Boy et son twist de fin

Park Chan-Wook est l’un de mes réalisateurs sud-coréens préférés, avec Bong Joon-Ho et surtout Na Hong-Jin (le meilleur mec selon moi).

J’ai découvert Old Boy sur le tard, il y a seulement quelques années, mais en suis tombée raide dingue immédiatement, au point de le voir plusieurs fois et même de me taper son très mauvais remake américain.

De quoi ça parle, Old Boy ?

Oh Dae-Soo, un père de famille a priori sans histoire, est enlevé juste devant sa demeure.

Pendant des années, il est séquestré dans une cellule privée qui ressemble à une chambre d’hôtel. Son seul lien avec le monde extérieur ? Une télévision.

Objet salutaire qui va pourtant l’enfoncer encore plus dans son malheur. En effet, il apprend via la télé que sa femme a été assassinée et qu’il est le principal suspect.

La colère se substitue alors au désespoir. Sa haine et son besoin de vengeance deviennent ses seules raisons de vivre.

Quinze après, il est relâché sans aucune explication. Il est alors contacté par celui qui lui a causé tous ces malheurs, et dont on ne connaît toujours pas l’identité.

Il lui propose d’apprendre qui l’a enlevé et surtout pourquoi !

ET là BAAAAAAAM : énorme twist.

Je ne te dis rien, mais si tu ne devais retenir qu’un seul et unique conseil aujourd’hui ce serait celui-là : mate Old Boy.

Le cinéma sud-coréen a, je trouve, quelque chose que les autres n’ont pas. Un goût pour l’insolite, un sens du mindfuck et du malaise kiffant…

Seven et son twist de fin

Retour aux grands classiques américains avec ce film dont quelques répliques sont devenues ultra-cultes.

Porté entres autres par Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Seven se joue de ses spectateurs avec adresse et demeure encore aujourd’hui une pépite du suspens.

De quoi ça parle, Seven ?

L’inspecteur Somerset est complètement blasé et n’a qu’une hâte : se barrer et prendre sa retraite.

Mais à seulement sept jours de sa retraite bien méritée, il doit s’occuper d’une affaire sordide.

Un assassin, qui se fait appeler John Doe, a décidé de punir des citoyens en commettant des meurtres basés sur les sept péchés capitaux : la gourmandise, l’avarice, la paresse, l’orgueil, la luxure, l’envie et la colère.

Assez violent et très bien construit, Seven est un film dont je ne me lasse pas.

Dans la même veine mais en un poil moins connu, je te conseille aussi The Game, du même réalisateur !

Psychose et son twist de fin

Psycho, de son titre original, est l’une des pièces maîtresses de la filmographie d’Alfred Hitchcock.

Perso, j’en suis folle, même si ça n’est pas mon préféré. Mon favori reste Les Oiseaux, que ma grand-mère a eu la bonne idée de me faire mater un soir chez elle avant de me mettre au lit.

Je n’en ai pas dormi de la nuit mais j’avais soif d’en voir encore plus pour me coller des frissons. C’est donc quelques jours plus tard que j’ai découvert Psychose, qui m’a lui aussi glacé les sangs.

Psychose est considéré comme un chef-d’œuvre à juste titre et je te conseille de lui laisser une chance.

Même s’il est sorti dans les années 60, il n’a rien perdu de sa modernité.

De quoi ça parle, Psychose ?

Marion Crane n’est pas satisfaite par la vie qu’elle mène. Son amant ne peut pas l’épouser et elle ne peut plus blairer son travail.

En quête d’aventure, Marion commet un jour une folie…

Son patron lui demande de remettre 40 000$ à la banque. Au lieu de le déposer, comme elle était censée le faire, la jeune femme s’enfuit avec l’argent.

Elle roule sans destination mais commence à être très angoissée.

Marion finit par s’arrêter près d’un motel tenu par un certain Norman Bates. Elle dîne avec lui, cache le butin et va prendre une douche…

Je ne t’en dis pas plus mais tu as du déjà voir des extraits de cette fameuse scène sous la douche, dont on nous abreuve dans les vidéos, dans les festivals et qu’on reprend même dans les pubs.

Psychose, c’est la folie !

Shutter Island et son twist de fin

Encore un film que j’ai vu mille fois mais qui me fait toujours autant kiffer !

Réalisé par Martin Scorsese et emmené par des Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo et Ben Kingsley au sommet de leur talent, Shutter Island a fait un bruit fou lors de sa sortie en 2010.

De quoi ça parle, Shutter Island ?

Le marshall Teddy Daniels et son collègue Chuck Aule doivent résoudre une mystérieuse affaire qui secoue l’île de Shutter Island.

L’île héberge un hôpital psychiatrique où tous les plus dangereux criminels sont incarcérés. Là-bas, l’une des patientes prénommée Rachel Solando a disparu dans des conditons très bizarres.

Comment diable la meurtrière a-t-elle pu sortir d’une cellule fermée de l’extérieur ?

Si tu ne l’as pas encore vu, je te recommande chaudement Shutter Island. Tu verras, c’est un poil plus chiadé que Le mystère de la chambre jaune… Sans vouloir cracher sur Rouletabille !

Et voilà douce lectrice, tu as de quoi te faire exploser le cerveau pendant quelques soirées. Et toi, quels sont les films qui t’ont mindfuckée ?

