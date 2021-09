Enfin de la douceur pour cette rentrée : Yseult et Eddy de Pretto sortent un clip en duo

Après son sacre aux Victoires de la musique, la chanteuse Yseult nous livre une balade poétique et vibrante en duo avec Eddy de Pretto, dont l’album À tous les bâtards a connu un beau succès.

J’ai une passion pour les plans-séquences. Je les traque dans les films, dans les séries, mais aussi dans les clips, et j’adore me la péter en soirée en disant : « Ce film ? Ouais, il a un plan séquence de 7 min, c’est fou ! » (bon, ma connaissance de la technique cinématographique s’arrête là, je l’avoue).

Alors vous imaginez mon émotion lorsque j’ai visionné le nouveau clip d’Eddy de Pretto et Yseult, Pause x Kiss, une vidéo en plan séquence durant plus de six (6 !) minutes.

Que demander de plus ? Pas grand-chose, tant toutes les cases sont cochées.

Eddy de Pretto et Yseult : un duo gagnant

En réalité, ce n’est pas un, mais deux titres inédits qui sont proposés par le duo : Pause et Kiss. Les deux morceaux étant indissociables l’un de l’autre, ils se retrouvent liés dans un seul clip.

Une jolie façon d’illustrer l’amitié qui unit les deux artistes depuis leur rencontre dans un studio parisien au printemps dernier, comme l’explique Eddy de Pretto dans son communiqué de presse :

« Notre façon de créer est similaire, nos voix se mélangent naturellement. Ce double titre est le résultat de notre rencontre. »

Concernant les titres Pause et Kiss, doux, sensuels, et poétique, le chanteur précise :

« Pause est une invitation délicate à prendre soin de soi en cette période si coûteuse. Nous avons écrit un titre volontairement protecteur, sorte de « safe place musicale » où les injures de la vie, les violences de l’habitude s’estompent instantanément au contact de ce qui nous lie, notre amitié. Kiss, quant à elle, rappelle que malgré tout le soin que nous pouvons y apporter les amours comme les amitiés peuvent se ternir avec le temps, malgré tout ce que nous pouvons y mettre dedans. »

Le clip, réalisé par Colin Solal, qui avait déjà montré patte blanche pour les titres Normal et Grave d’Eddy de Pretto, est une véritable balade. Tout le décor est en perpétuel mouvement, les techniciens sont présents à l’écran, le public aussi, et même le réalisateur fait une apparition, pour un rendu des plus intimes et réaliste.

La tendresse entre les deux interprètes est palpable, les corps se frôlent, se caressent, bougent et évoluent, et on reste suspendu aux mots chantés par les deux voix qui s’accordent parfaitement.

Une réussite totale, tant sur le fond que sur la forme, en somme.

Yseult sera en tournée dans toute la France entre septembre et novembre 2021. Eddy de Pretto, lui, sera en concert au Bataclan dès le mois d’octobre, et en tournée à partir de janvier 2022.

