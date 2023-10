Marwan Berreni, l’acteur de « Plus belle la vie » demeure introuvable depuis le 4 août dernier, date à laquelle il est soupçonné d’avoir renversé une piétonne, et commis un délit de fuite. Ses parents

Mais où est donc Marwan Berreni ? La question se pose depuis près de deux mois. L’acteur de Plus Belle la Vie, qui campe le rôle de l’avocat Abdel Fedala, n’a plus donné signe de vie depuis le 4 août dernier. Téléphone coupé, aucun mouvement sur ses comptes bancaires, aucune nouvelle donnée à ses proches. Une enquête pour « disparition inquiétante » a été ouverte.

D’autant plus que sa disparition coïncide avec des faits inquiétants. L’acteur est soupçonné d’avoir renversé une femme à la sortie d’une boîte de nuit près de Mâcon, dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 août, soit juste avant sa disparition. Une enquête, ouverte contre X pour « blessures involontaires avec délit de fuite » est en cours.

« Marwan, notre fils, affronte tes peurs.«

« Une situation inhumaine », souffle son père. Mardi 3 octobre, les parents de l’acteur ont, sous la forme d’une lettre, pris la parole pour la première fois depuis le début de l’affaire, dans les colonnes de Libération.

« Marwan, notre fils, affronte tes peurs. Tu as le droit de pleurer, mais reprends ton chemin, crois en toi, crois en tes rêves, même ceux que tu ne prononces pas », ont écrit « Pop et Mam ».

Inquiets pour leur fils, ils espèrent que cette lettre publique leur apportera des réponses, et pourra potentiellement pousser Marwan Berreni à sortir du silence. « Sache que toutes les tempêtes ne viennent pas forcément gâcher notre vie… Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime tout sourire », lui ont-ils rappelé. Et d’ajouter : « Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi ! Reviens ! On a besoin de toi ! »

Un père et une mère qui se sentent « abandonnés », selon leur avocate, Rachel-Flore Pardo. « Ils lancent cet appel à leur fils en espérant que peut-être il sera en mesure de lire ce courrier (…) Ils y ont placé beaucoup d’espoir, l’espoir d’avoir un signe », a-t-elle assuré auprès de BFMTV.