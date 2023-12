Violences conjugales : Camille Lellouche se confie sur RTL

Samedi 2 décembre, la chanteuse et humoriste Camille Lellouche était l’invitée du Journal inattendu sur RTL. Elle s’est confiée sur son alcoolisme passé et les violences conjugales qu’elle a subies, invitant à briser le silence.

Dans le « Journal inattendu » de RTL, diffusé samedi 2 décembre, la musicienne et humoriste Camille Lellouche s’est confiée sur les violences conjugales qu’elle a subies et ses difficultés avec l’alcoolisme.

« Je suis beaucoup plus apaisée »

C’est un sujet qu’elle avait déjà évoqué dans son titre N’insiste pas, sorti en 2021. À l’époque, l’artiste se sent « trop fragile » pour dire que c’est de son histoire personnelle qu’elle parle. Elle se confie finalement quelques mois plus tard sur le plateau de Sept à huit, une délivrance, selon ses mots. Au micro de RTL, Camille Lellouche revient sur cet épisode : « Les gens ne comprennent pas que c’est un long processus, c’est très facile de dire à quelqu’un « quitte-le » ».

Avec le recul, l’artiste se dit « fière d’avoir réussi à faire une chanson dans laquelle énormément de femmes arrivent à s’identifier ». Elle raconte recevoir « 300 à 400 messages par jour », parmi lesquels, celui d’une jeune femme qui aurait fait demi-tour en entendant sa chanson, alors qu’elle s’apprêtait à retrouver son bourreau. « A vie, on ne guérit jamais de ça, mais je suis beaucoup plus apaisée et sereine », poursuit-elle.

La comédienne a également évoqué ses débuts de carrière balbutiants, alors qu’elle travaillait dans la restauration et avait développé un alcoolisme mondain : « A partir du moment où tu travailles, tu sors, tu bois, et tu fais ça 7/7, tu es alcoolique, faut pas être dans le déni ». Si le sujet de l’alcoolisme, notamment chez les femmes, reste encore largement omis, l’humoriste appelle à briser le silence : « Il faut juste l’admettre, mais en France on a un problème avec ça. »