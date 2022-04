En cactus bio et végan, ce sac à main va vous piquer dans l’oeil !

Si ba&sh fait des efforts depuis plusieurs années côté éco-responsabilité, la griffe vient de décliner son sac phare dans une matière innovante : du cactus ! Chic, pratique, et éthique.

En matière d’innovation matière pour tenter de se passer de cuir animal, les marques redoublent d’ingéniosité. Après les similicuirs de pomme, de raisin, ou encore d’ananas qui commencent à fleurir dans l’industrie de la mode, voilà que ba&sh propose son premier sac à main en cactus !

Un sac à main en cactus ? Écolo et chic, alors !

Sortie le 22 avril 2022 pour la journée mondiale de la terre, cette nouveauté a de quoi séduire. Puisqu’il s’agit du sac iconique de la maison, le modèle Teddy, au design élégant sans se prendre trop au sérieux, et surtout pratique : grâce à sa grosse boucle décorative sur le devant qui cache en fait un aimant pour le fermer facilement, sa longue bandoulière pour se porter en crossbody et ainsi garder les mains libres, ainsi que sa poche plaquée à l’arrière pour y glisser un titre de transport ou un téléphone facilement accessible, par exemple.

Mais c’est évidemment sa matière qui le fait sortir du lot : à base de nopal, soit la variété de cactus qui donne des figues de barbarie.

Du similicuir à base de cactus : arnaque ou miracle ?

Baptisée Desserto, cette alternative au cuir a nécessité plus de deux ans de recherche et de développement. Et elle repose sur tous les avantages de la culture de cactus, qui ne requiert pas d’irrigation, d’engrais ni de pesticides, enrichit la biodiversité (et donc participe au reboisement de plantes indigènes au Mexique particulièrement) et supporte des récoltes répétées puisqu’on a pas besoin de couper la plante pour en récolter les feuilles qui servent à la fabrication de Desserto.

Si beaucoup de similicuirs vantent se composer de végétaux, la réalité est qu’ils contiennent généralement aussi beaucoup de plastique (comme je vous le décrypte dans le podcast Matières Premières dans l’épisode sur les différents cuirs), mais ce n’est pas le cas avec le Desserto.

Plutôt que du PVC (donc dérivé de pétrole), cette matière procède d’un mélange de cactus et de biopolymères. C’est-à-dire un matériau semblable au plastique d’origine fossile mais obtenu par fermentation du glucose ou de l’amidon de végétaux par des bactéries. Il se biodégrade donc beaucoup mieux que la plupart des autres alternatives au cuir animal dont les similis à base de pomme, de raisin, ou d’ananas.

ba&sh sort un sac à main en cactus bio et végan, made in Italy

Shoppez le sac à main en cactus ba&sh — 235€.

Cette matière innovante, bio et végane se met donc au service d’un design de sac à main hautement désirable et pratique. Forcément, tout cela a un prix : 235€. Mais pour du made in Italy, c’est franchement honnête. « Dans la vie, il y a des cactus », mais aussi des sacs en nopal, désormais !

À lire aussi : Etam sort un maillot de bain taille unique censé flatter toutes les morphos, mais est-il vraiment si inclusif ?

Crédit photo de Une : ba&sh.