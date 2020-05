Ces sneakers véganes en cuir de pomme sont 100% made in Europe

CAVAL, créée en 2018 à Paris, est une marque de sneakers unisexes et véganes dont la particularité est d’être dépareillées, autant dans le design que les couleurs !

Des sneakers véganes en cuir de pomme

CAVAL explique dans un communiqué de presse que la région du Tyrol au nord de l’Italie génère des millions de tonnes de déchets issus de l’industrie agroalimentaire.

C’est là-bas que CAVAL a récupéré les déchets de pommes, puis les a mélangées à du PU provenant d’Espagne.

Ce mélange a créé le Pellemela, ce fameux cuir de pomme !

Cette chaussure en cuir de pomme est certifiée par PETA, elle est « Peta approved vegan ».

Des sneakers véganes, écologiques et made in Europe

En ce qui concerne la semelle de cette chaussure en cuir de pomme, elle est faite de caoutchouc recyclé made in Portugal.

Les lacets sont en coton bio d’Italie, et les chaussures sont assemblées au Portugal.

Cette collection propose 4 coloris, et chaque paire coûte 139€.

Pour chaque paire de chaussure vendue, CAVAL fait un don a Handicap International !

Pour CAVAL, la symétrie ne fait pas le charme. La preuve avec ce montage de Brad Pitt que tu peux trouver sur la boutique.

C’est pourquoi fidèles à leur marque de fabrique, les sneakers de cette collection seront encore et toujours asymétriques !

Pour récapituler, nous sommes sur une chaussure 100% made in Europe, fabriquée à partir de matériaux recyclés et biologiques, végane et approuvée par PETA, qui participe à faire des dons aux plus démunis…

BONJOUR LES SNEAKERS DU TURFU !

I love la mode éthique. Je propose que l’on fasse tous la ronde en chantant « vive les bébés cochons et le soleil. »

La collection sera disponible en précommande sur le site dès le 13 juin, et en septembre, un nouveau design sera commercialisé en exclusivité au Bon Marché !

À lire aussi : Agissons pour le climat comme nous agissons face au coronavirus