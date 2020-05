Cette youtubeuse te montre ses trouvailles « déchets » dans une vidéo satirique

Colineblf est une youtubeuse lifestyle qui parle de tout et de rien, et évoque régulièrement son engagement écologique en discutant friperie, marche pour le climat et habitudes zéro déchet.

Dans une récente vidéo, Coline a choisi la satire pour traiter le sujet des détritus qui jonchent les rues des villes.

Un « Haul déchet » pour sensibiliser à la pollution de l’espace publique

Coline a choisi de construire cette vidéo sur le modèle du « haul », un format de vidéo dans lequel un ou une youtubeuse présente ses derniers achats.

Elle reprend tous les codes de ce type de vidéo façons début des années 2010.

Le format est classique, reconnaissable, Coline est face caméra, dans sa chambre, elle parle d’une manière enjouée, ravie de présenter ses trouvailles…

Les effets de transitions et les typographies typiques de ce genre de vidéos sont là. La musique, elle aussi, est celle que tu as dû entendre des milliers de fois dans ce genre de format.

Sauf que dans ce haul, Coline ne te montre pas ses trouvailles shopping. Elle te montre ses trouvailles déchets !

Ce haul, c’est celui d’un sac rempli de tout ce qu’elle a ramassé dans la rue en Belgique.

Elle y a trouvé des cannettes, des bouteilles en plastique, un paquet de bonbons, des pots de yaourts, des paquets de cigarettes, des mégots…

Bref, tout ce que certains humains malappris jettent dans les rues par flemme de faire dix mètres de plus pour se servir d’une poubelle.

Cette vidéo peut t’inspirer à, comme elle, te munir de gants et aller nettoyer les rues.

Elle peut aussi, et ça ce serait super, inciter les personnes qui salissent les rues avec leurs déchets à se reprendre et à faire des efforts (si tant est que ne pas jeter quelque chose sur le trottoir constitue un effort…).

Breaking news : l’espace publique n’est pas une poubelle

Bien sûr, je ne suis pas totalement convaincue que les gens qui jettent leurs déchets sans vergogne en pleine rue comme si l’espace publique était une décharge suivent Coline, ni que ce genre de personne déciderait de changer après le visionnage d’une simple vidéo…

Et pourtant, ça reste important de faire de la sensibilisation sur ce problème.

Voir des déchets tapisser les trottoirs et les parcs m’exaspère au plus au point, et même si ça paraît vain, il faut continuer à pousser les personnes irrespectueuses de l’environnement à réaliser à quel point ce comportement pose problème.

Il y a tant de poubelles dans les rues. Et quand l’une d’entre elles est pleine, il n’y a pas besoin de marcher très longtemps pour en trouver une autre.

Et d’ailleurs, si les poubelles sont pleines, c’est selon moi parce que trop de gens jettent des choses qui parfois n’ont rien à faire dans une poubelle normale et devraient être mises au recyclage !

C’est aussi parce que certains gestes, comme le fait d’écraser une bouteille afin de gagner de la place, sont rarement effectués…

Et toi, est-ce que là où tu habites, tu tombes encore sur des déchets à chaque coin de rue malgré l’urgence climatique ?

