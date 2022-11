Elle allaite à la bibliothèque, on lui demande de faire ça ailleurs

Bienvenue en 2022, où les mères doivent encore et toujours se cacher pour nourrir leur bébé. Cette fois-ci, c’est une niçoise qui a été priée de s’isoler pour ne pas « choquer » les enfants présents.

Une femme qui allaitait dans l’espace public a été priée de s’isoler. Non, il ne s’agit pas de la rediffusion d’un article paru le mois dernier, ou de celui d’avant, mais bien d’un nouvel incident survenu la semaine dernière. Le contexte change un peu, la scène a cette fois lieu dans une bibliothèque, mais rassurez-vous, la mère concernée a entendu exactement la même chose que ses comparses avant elle : sa mamelle risquait de choquer les plus jeunes.

Priée de se cacher pour allaiter à la bibliothèque

Diane Pico, mère d’une enfant de 5 ans et d’un bébé de 10 mois, a raconté sa mésaventure dans une vidéo Facebook :

Comme elle le raconte, alors qu’elle était à la bibliothèque avec ses petites, le bébé s’est mis à pleurer. Elle a donc décidé de l’allaiter.

Cette scène vous semble totalement dénuée d’intérêt ? C’est parce qu’elle l’est. Et qu’elle aurait dû le rester. C’était sans compter l’intervention de la bibliothécaire de l’établissement qui lui a demandé de s’isoler, sous prétexte que ce sein exposé pouvait choquer le jeune public.

Si l’incident vous parait familier, c’est normal. Le Musée du Louvre et Disneyland Paris se sont récemment illustrés dans des faits similaires en demandant à des visiteuses allaitantes de s’isoler. Ces deux cas ont été particulièrement médiatisés et suivis d’excuses et de rappels à l’ordre de la part des établissements concernés.

Pourtant, les femmes allaitantes font toujours l’objet de réflexions déplacées, comme le déplore la campagne de sensibilisation lancée par Tajine Banane lancée à l’occasion de la semaine mondiale de l’allaitement maternel.

Vous êtes au courant qu’un bébé doit manger pour survivre ?

Semaine mondiale de l’allaitement, campagnes de sensibilisation, initiatives à l’étranger, #allaiterpartouttoutletemps, les voix se lèvent pour démocratiser l’allaitement dans les lieux publics. Ces actions ont le mérite de permettre aux allaitantes de réaliser que le problème ne vient pas d’elles, mais d’une société qui sexualise leur poitrine. De là à convaincre également ladite société qu’elle n’a plus son mot à dire sur la question, le chemin est encore long.

Rappelons tout de même que la science est unanime sur le sujet : pour survivre, un bébé doit être nourri. Malheureusement pour ses parents, et souvent sa mère, il n’existe actuellement pas de mode d’alimentation considéré comme convenable. Rappelons que les mères qui choisissent le biberon sont, elles, taxées d’égoïstes. Et que celles qui allaitent sont des exhibitionnistes qui méritent des gifles.

En attendant, on ne se laisse pas marcher sur les nichons ni sur les tétines et on donne le bon exemple en laissant les copines faire comme elles veulent et où elles le veulent.

