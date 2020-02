Les engagements écologiques aux Oscars 2020

Tu n’es probablement pas passée à côté, la nuit du 10 février s’est tenue la cérémonie des Oscars.

Les choses se sont déroulées comme d’habitude, entre robe de gala et costume planplan.

Mais certains acteurs et actrices ont profité de cette visibilité pour s’exprimer sur des choses qui leur tiennent à cœur.

Nathalie Portman a rendu hommage aux réalisatrices ignorées de la cérémonie, et d’autres se sont positionnés sur l’écologie et le droit des animaux.

Le discours de Joaquin Phoenix sur l’exploitation des animaux aux Oscars 2020

Après un discours anti-racisme aux BAFTA, l’interprète du Joker a de nouveau profité de l’attention du grand public pour s’exprimer sur des valeurs qu’il chérit.

Il a parlé de l’importance de soutenir ceux qui en ont le plus besoin et ceux qui ne peuvent pas se défendre :

[Il faut] continuer à utiliser notre voix pour ceux qui n’en ont pas. J’ai beaucoup réfléchi à certains des problèmes pénibles auxquels on est confrontés collectivement. Je pense que parfois, on a l’impression — ou on nous donne l’impression, qu’on défend différentes causes…

Je pense que quand on parle d’inégalité entre les sexes ou de racisme ou de droits homosexuels, autochtones ou animaux, on parle de la lutte contre l’injustice.

Il poursuit sur l’égocentrisme dont les humains sont souvent coupables :

On parle de la lutte contre la croyance qu’une nation, un peuple, une race, un sexe ou une espèce a le droit de dominer, de contrôler, d’utiliser et d’exploiter une autre espèce en toute impunité.

Je pense qu’on est devenus très déconnectés du monde naturel. Beaucoup d’entre-nous sont coupables d’une vision égocentrique du monde : la croyance que nous sommes le centre de l’univers. On va en pleine nature et on la vide de ses ressources.

Son discours se précise alors que Joaquin Phoenix prend la parole sur l’exploitation animale et incite à agir :

On se donne le droit d’inséminer artificiellement une vache. Et quand elle accouche, on lui vole son bébé, même si ses cris d’angoisse sont indubitables. Ensuite, on prend son lait, qui est destiné à son veau, et on le met dans notre café et nos céréales.

Selon lui, l’homme est assez ingénieux pour trouver des parades, se passer de ses comportements égoïstes et œuvrer pour un monde meilleur :

Je pense qu’on a peur de changer nos habitudes, parce qu’on pense qu’on doit sacrifier quelque chose lorsqu’on l’abandonne.

Les êtres humains, à leur meilleur, sont si inventifs, créatifs et ingénieux. Je pense que lorsque qu’on utilise l’amour et la compassion comme principes directeurs, on peut créer, développer et mettre en œuvre des systèmes de changement bénéfiques pour tous les êtres et pour l’environnement.

Pour conclure, il rappelle le fait que lui-même a été égoïste, cruel et que pourtant, beaucoup l’ont pardonné.

D’après lui, tout le monde peut changer et il n’est pas trop tard pour se racheter.

Ce que j’apprécie avec ce discours, c’est que bien que Joaquin Phoenix soit végétalien depuis des années, il s’inclut dans ses « reproches » afin de ne pas prendre un ton trop moralisateur ou condescendant.

Découvre son discours en entier ci-dessous.

La robe durable de Kaitlyn Dever aux Oscars 2020

Dans un autre registre, l’actrice Kaitlyn Dever a profité de l’évènement pour choisir de se vêtir d’une robe Louis Vuitton écologique.

Sa robe majestueuse a forcément attiré l’attention, assez pour que l’actrice de Booksmart ait l’opportunité de s’exprimer sur l’importance qu’elle donne à la mode durable.

Kaitlyn explique à E! sur le red carpet :

C’est une robe entièrement durable, fabriquée par Louis Vuitton. Je soutiens la mode durable. C’est très important !

Pour elle, chacun peut faire l’effort de se tourner vers une consommation plus consciente de la mode :

C’est très simple… il s’agit de laisser ça faire partie de votre style de vie, d’en faire une habitude. Avec la mode, je pense qu’on peut réfléchir un peu avant d’acheter quelque chose de tout neuf, et décider de soutenir le vintage.

Elle poursuit en conseillant de soutenir des marques dont tu partages les valeurs.

Kaitlyn portait cette robe dans le cadre d’un partenariat avec Red Carpet Green Dress, une organisation qui collabore avec des designers afin de créer des vêtements écologiques pour les Oscars !

Découvre son interview en entier ci-dessous.

Quels sont les autres moments forts qui t’ont touchée pendant la cérémonie des Oscars 2020, toi ?

