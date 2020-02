Le puissant discours anti-raciste de Joaquin Phoenix aux BAFTA

Hier soir, dimanche 2 février s’est tenue la cérémonie des BAFTA 2020 à Londres.

Alors qu’il a obtenu le prix du meilleur acteur pour son incroyable performance dans Joker , Joaquim Phoenix a délivré un discours poignant sur le racisme dans l’industrie du cinéma.

Joaquin Phoenix accepts his Leading Actor award for his performance in @jokermovie #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/1nK49CjrJo

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020